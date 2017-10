Armenia - Polska 1-6. Brakuje skali dla Roberta Lewandowskiego. Oceny

Czy można było drżeć o występ Polaków w przedostatnim meczu eliminacji? Nawet jeśli ktoś miał wątpliwości przed pierwszym gwizdkiem, to powinien się wstydzić, że choć przez chwilę nie wierzył w kadrę Adama Nawałki. Tradycyjnie najlepszy był Robert Lewandowski. Ale inni też byli świetni.

Zdjęcie Polacy rozgromili Armenię 6-1 /Fot. Bartłomiej Zborowski /PAP

Wojciech Szczęsny - 4

Statystycznie wypadł słabo, bo piłkę w rękach miał chyba dwa razy. Raz gdy musiał wyjmować ją z siatki, a skuteczną interwencją błysnął w ostatnim kwadransie zastopował polującego na gola Edgara Malakjana. Decyzja o wstawieniu go do bramki była dla niektórych zaskoczeniem, ale naprawdę trudno posadzić na ławce gościa, który gra na zmianę z Buffonem w Juventusie.



Łukasz Piszczek - 6

Kolejne świetne spotkanie, choć patrząc z przebiegu całego meczu, większy wpływ na nasz sukces miała jego gra w Czarnogórze. Na swoim koncie ma asystę przy golu Kamila Grosickiego i ostatnie podanie przy trafieniu Jakuba Błaszczykowskiego. W 32. minucie popisał się też kapitalnym dośrodkowaniem, które zmarnował Krychowiak. Ale świetnie radził sobie też w obronie, gdy chwilę później ofiarną interwencją zatrzymał atak Ormian. Profesor.



Kamil Glik 4

Trudno się nad nim pastwić z powodu tego, że nie popisał się przy golu. Ale na pewno nie będzie zadowolony z tego, że jeden z najlepszych stoperów ligi francuskiej dał się przechytrzyć rezerwowemu obrońcy Vardara Skopje.



Michał Pazdan 4

Dziś gdy błyszczeli praktycznie wszyscy, on tradycyjnie w cieniu.



Bartosz Bereszyński 4

Nowa twarz w podstawowym składzie reprezentacji Polski. "Debiut" na lewej obronie bez najmniejszego zarzutu. Do przerwy trochę zachowawczy w ofensywie. Później było już lepiej. Widać, że bez problemu może być alternatywą dla Macieja Rybusa czy Artura Jędrzejczyka. Choć przecież grał nie na swojej pozycji.



Grzegorz Krychowiak 5

Powrót króla. Niesamowicie ważna postać tej drużyny. Jego obecność na boisku wprowadziła niezwykle dużo spokoju w naszej grze. Skuteczny w obronie, król przechwytów i mistrz precyzyjnych podań na kilkadziesiąt metrów. Mógł mieć gola na 4-0 po dośrodkowaniu Piszczka, ale minimalnie chybiŻ.



Karol Linetty 4

"Przejął" rolę Krzysztofa Mączyńskiego z poprzednich meczów. Niezwykle dużo biegania i przeszkadzania Ormianom. Występ zdecydowanie na plus.



Jakub Błaszczykowski 6

Kolejne ważne ogniwo kadry. Zaangażowany w defensywę i atak. Jego szarża z 34. minuty, gdy wyminął kilku zawodników zaparła wszystkim Polakom na stadionie dech w piersiach. Miał udział przy drugim golu dla drużyny Nawałki. Wywalczył piłkę na połowie Ormian, podał do Piotra Zielińskiego, który został sfaulowany tuż przed polem karnym. Lewandowski nie pomylił się z rzutu wolnego. Później sam wpisał się na listę strzelców, a jeszcze na sam koniec dorzucił asystę.



Kamil Grosicki 4

Szybko rozwiązał worek z biało-czerwonymi golami w Erywaniu. Potem trochę zniknął z pola widzenia, ale w drugiej połowie znów dał znać osobie, gdy zaliczył asystę przy golu Roberta Lewandowskiego. Na gola w kadrze czekał od wygranej z Rumunią w Bukareszcie.



Piotr Zieliński 5

Dość narzekania na to, że Zieliński w kadrze nie potrafi grać tak jak w Neapolu. Dziś był bardzo dobry.

Po faulu na nim w 17 minucie padł gol. Później też miał zasługę przy golu numer trzy, bo to on podał piłkę do Lewego przy rozegraniu rzutu wolnego pośredniego.



Robert Lewandowski 6

Nie ma w słowniku osób kulturalnych słów, w których odnalazłby się jeszcze jeden zachwyt nad największą gwiazdą naszej kadry. Najlepszy, najskuteczniejszy, najbardziej błyskotliwy. A do tego w czwartkowy wieczór w dalekiej Armenii zapisał się w historii naszej piłki, pobijając strzelecki rekord Włodzimierza Lubańskiego.



Krzysztof Mączyński 4

Fajnie zachował się przy piątym golu, wyłuskał piłkę przed polem karnym i podał do Grosickiego. Chwilę później wszyscy razem z nim cieszyli się z następnego trafienia Lewandowskiego. Pomimo słabszego ostatnio czasu to wciąż zawodnik, który może sporo wnieść do gry Polaków.



Rafał Wolski 4

Bardzo dobre wejście pomocnika Lechii Gdańsk, które udokumentował golem.



Thiago Cionek - grał zbyt krótko, żeby ich ocenić.

Z Erywania Krzysztof Oliwa

