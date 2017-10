Armenia - Polska 1-6. Adam Nawałka: Osiągnęliśmy zakładany cel

- Osiągnęliśmy zakładany cel - skomentował selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka efektowne zwycięstwo w Erywaniu nad Armenią (6-1). "Biało-czerwoni" awans na mundial w Rosji mają na wyciągnięcie ręki.

Zdjęcie Adam Nawałka /Fot. Bartłomiej Zborowski /PAP

- Trzy punkty były bardzo ważne w decydującej fazie eliminacji. Od samego początku zawodnicy byli bardzo dobrze nastawieni. Widać było wielką koncentrację, ale najważniejsze, że graliśmy zgodnie z założonym planem. Brawa dla piłkarzy za walkę, determinację i zaangażowanie. Zapracowali na to, że tak dobrze rozpoczęliśmy to spotkanie. Dokładna analiza będzie przygotowana już jutro - stwierdził Nawałka przed kamerami Polsatu Sport.



- Następne spotkanie będzie równie istotne. Musimy poczekać na wynik meczu Czarnogóry z Danią i wtedy będziemy mądrzejsi. Słowa uznania dla zawodników za chłodną głowę, bo wielu było zagrożonych z powodu żółtych kartek. Wszyscy piłkarze będą do mojej dyspozycji w pojedynku z Czarnogórą - podkreślił selekcjoner. Polacy już dziś mogą świętować awans na mundial w Rosji. Żeby tak się stało, to mecz Czarnogóry z Danią musi zakończyć się podziałem punktów.



Nawałka zaskoczył podając wyjściowy skład 'Biało-Czerwonych". Łukasz Fabiański, który wystąpił niemal we wszystkich spotkaniach eliminacji usiadł na ławce rezerwowych. W Erywaniu między słupkami stanął Wojciech Szczęsny.



- Zarówno jeśli chodzi o pozycję bramkarza numer jeden i także na innych pozycjach, to uważam, że jest rywalizacja. Mamy wybór, a zawodnicy, którzy wychodzą na boisko potwierdzają to pomagając drużynie - tłumaczył Nawałka.



Przed Polakami ostatni mecz eliminacji MŚ 2018. W niedzielę na PGE Narodowym w Warszawie zmierzą się z Czarnogórą (godz. 18.00).



- W każdym meczu gramy o trzy punkty i tak też będzie w niedzielę. Jesteśmy przygotowani pod każdym względem. Już w samolocie zawodnicy przejdą regenerację. Przygotowujemy się do tego pojedynku w pełnym tego słowa znaczeniu - zakończył Nawałka.

Armenia - Polska 1-6. Galeria 1 21 Hat-trickiem w tym spotkaniu popisał się Robert Lewandowski. Po jednym trafieniu "dołożyli" Kamil Grosicki, Jakub Błaszczykowski i Rafał Wolski. Autor zdjęcia: Fot. Bartłomiej Zborowski Źródło: PAP 21