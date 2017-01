Anderlecht Bruksela wycenił Łukasza Teodorczyka

Wyjaśniła się przyszłość Łukasza Teodorczyka w Anderlechcie. Dyrektor klubu - Herman Van Holsbeeck przyznał, że "Fiołki" chcą definitywnie wykupić Polaka z Dynama Kijów. Jeśli natomiast jakiś klub będzie zainteresowany pozyskaniem napastnika, musi wyłożyć Belgom aż 30 milionów euro!

Zdjęcie Łukasz Teodorczyk / LAURIE DIEFFEMBACQ /PAP/EPA

Teodorczyk jest wypożyczono do Anderlechtu do czerwca 2017 roku. Belgijski klub, po fantastycznych występach Polaka, nie ma wątpliwości i chce go wykupić na stałe.

- Wykupimy "Teo" z Dynama najprawdopodobniej w maju, ale już teraz pracujemy nad sfinalizowaniem tej transakcji - przyznał dyrektor Anderlechtu Herman Van Holsbeeck w rozmowie z belgijską gazetą "Het Nieuwsblad".

Jak podają media w Belgii jedyną przeszkodą w dopięciu definitywnego transferu Polaka, jest na obecną chwilę dogadanie się klubu z samym piłkarzem. Jeśli rozmowy przebiegną pomyślnie, nowa umowa Teodorczyka będzie gotowa. Dyrektor Anderlechtu odniósł się także do ewentualnej sprzedaży polskiego napastnika do innego klubu.

- Jeśli jakiś klub wyłoży za niego w lecie 30 mln euro, wtedy możemy usiąść do rozmów - powiedział z uśmiechem Van Holsbeeck.

Łukasz Teodorczyk w Anderlechcie gra od sierpnia 2016 roku. Polak notuje fantastyczny sezon. We wszystkich rozgrywkach ma już na koncie 24 bramki i trzy asysty w 30 rozegranych meczach.