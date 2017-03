Adam Nawałka uzupełnił kadrę na mecz z Czarnogórą

Adam Nawała uzupełnił kadrę na mecz eliminacji mistrzostw świata z Czarnogórą, który odbędzie się 26 marca w Podgoricy. Selekcjoner reprezentacji Polski powołał siedmiu piłkarzy z Ekstraklasy.

Powołania dla Artura Jędrzejczyka, Michała Pazdana, Krzysztofa Mączyńskiego i Sławomira Peszki nie są niespodzianką, bo na tych piłkarzy Nawałka stawia od dawna. O zaskoczeniu można mówić w przypadku trzech pozostałych nazwisk. Selekcjoner postanowił dać szansę Maciejowi Sadlokowi, Damianowi Dąbrowskiemu i Jackowi Góralskiemu. Wymieniona trójka miała już okazję uczestniczyć w zgrupowaniu "Biało-czerwonych" w listopadzie ubiegłego roku. W towarzyskim meczu ze Słowenią (1-1) zadebiutowali w koszulce z orłem na piersi Góralski i Dąbrowski. Sadlok natomiast po raz ostatni wystąpił w kadrze w grudniu 2011 roku.



Tydzień temu Nawałka podał listę piłkarzy z lig zagranicznych. Po przerwie spowodowanej kontuzją wraca do reprezentacji Arkadiusz Milik. Łukasz Skorupski zastąpił Artura Boruca, który ogłosił niedawno zakończenie reprezentacyjnej kariery. Nawałce nie przeszkadza fakt, że Bartosz Kapustka gra od święta w Leicester City. Podobnie ma się sprawa z Grzegorzem Krychowiakiem, który ma duże problemy ze złapaniem się do składu PSG.

Być może selekcjoner będzie musiał dokonać korekty, bo niezbyt dobre informacje dotarły z Wolfsburga. Jakub Błaszczykowski nie dokończył czwartkowego treningu "Wilków" z powodu bólu pleców.

- Przed nami bardzo ważny etap eliminacji do mistrzostw świata. Wiosenne zmagania rozpoczynamy batalią z Czarnogórą w Podgoricy. Rywal jest wiceliderem naszej grupy, a na własnym boisku potrafi być groźny dla najlepszych. Zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest to mecz dla układu tabeli i jesteśmy przekonani, że każdy ma tego świadomość. Podczas zgrupowania chcemy zadbać o wszystkie aspekty przygotowania, aby w dniu meczu być w pełnej gotowości do tej konfrontacji - podkreślił Adam Nawałka na kanale "Łączy nas piłka".

Po czterech spotkaniach kwalifikacji MŚ 2018 Polska prowadzi w grupie E z 10 punktami. Czarnogóra ma o trzy mniej i zajmuje drugie miejsce. Dalej sklasyfikowane są Dania (6 pkt), Rumunia (5), Armenia (3), a tabelę zamyka Kazachstan (2).

Powołania na mecz Czarnogóra - Polska:

Bramkarze:

Łukasz Fabiański

Łukasz Skorupski

Wojciech Szczęsny

Obrońcy:

Bartosz Bereszyński

Thago Cionek

Kamil Glik

Artur Jędrzejczyk

Igor Lewczuk

Łukasz Piszczek

Maciej Sadlok

Pomocnicy:

Jakub Błaszczykowski

Damian Dąbrowski

Jacek Góralski

Kamil Grosicki

Grzegorz Krychowiak

Karol Linetty

Krzysztof Mączyński

Sławomir Peszko

Maciej Rybus

Paweł Wszołek

Piotr Zieliński

Napastnicy:

Robert Lewandowski

Arkadiusz Milik

Łukasz Teodorczyk

Kamil Wilczek