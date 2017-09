Adam Nawałka uzupełnił kadrę na Armenię i Czarnogórę. Jest niespodzianka

Selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka uzupełnił skład kadry na październikowe mecze eliminacji mistrzostw świata z Armenią i Czarnogórą. Szkoleniowiec zaskoczył powołaniem Damianą Kądziora z Górnika Zabrze. Wielu spodziewało się, że Nawałka postawi na Rafała Kurzawę, który w tym sezonie Ekstraklasy zanotował już 10 asyst.

Zdjęcie Selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka /AFP

Oprócz Kądziora, z polskiej ligi powołania otrzymali: Michał Pazdan, Maciej Makuszewski, Krzysztof Mączyński, Rafał Wolski.



Plany Nawałce pokrzyżowała kontuzja palca u ręki Artura Jędrzejczyka. Kapitan Legii Warszawa od trzech miesięcy zmaga się z tym urazem i podjęto w końcu decyzję o operacji. Zabieg ma zostać przeprowadzony w przyszłym tygodniu, a to oznacza, że popularny "Jędza" nie pomoże kadrze w kluczowych meczach o awans na mundial w Rosji.



To drugi zawodnik, który wypadł z kadry przez kontuzję. Wcześniej poważny uraz wykluczył z gry Arkadiusza Milika. Napastnik Napoli zerwał więzadło krzyżowe przednie w kolanie. Kilka dni temu przeszedł w Rzymie operację. Teraz czeka go długa rehabilitacja, a przerwa w treningach potrwa od czterech do sześciu miesięcy. W miejsce Milika został dowołany Mariusz Stępiński.



Niepewny jest też występ Macieja Rybusa, który naderwał mięsień dwugłowy i z tego powodu nie wystąpił w czwartkowym meczu Ligi Europejskiej Lokomotiw Moskwa - FC Zlin. Zespół Polaka wygrał 3-0. Rybus ma nadzieję, że w ciągu tygodnia wróci do treningów z pełnym obciążeniem. Na razie trenuje indywidualnie.



Na dwie kolejki przed zakończeniem eliminacji MŚ 2018 Polacy są w komfortowej sytuacji. "Biało-Czerwoni" prowadzą w tabeli grupy E z dorobkiem 19 punktów. Trzy "oczka" mniej mają Czarnogórcy i Duńczycy. Tylko te trzy zespoły liczą się w walce o awans z "polskiej" grupy. Podopieczni Nawałki zagrają 5 października w Erywaniu z Armenią i trzy dni później w Warszawie z Czarnogórą.

