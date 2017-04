10 lat temu Polska została gospodarzem Euro 2012

Dokładnie 10 lat temu przyznano Polsce Euro 2012, które zorganizowaliśmy wspólnie z Ukrainą. Wtedy "Biało-czerwoni" na mistrzostwach Starego Kontynentu zaprezentowali się po raz drugi.

Polsko-ukraińska kandydatura była jedną z pięciu. Wcześniej zostały wyeliminowane Grecja i Turcja. Do finałowej batalii Komitet Wykonawczy UEFA zdecydował się wybrać trzy: włoską, chorwacko-węgierską i polsko-ukraińską.

Pierwotnie gospodarza Euro 2012 mieliśmy poznać w grudniu 2006 roku, ale ostatecznie przesunięto wybór o kilka miesięcy.

W końcu 18 kwietnia 2007 roku w tajnym głosowaniu w Cardiff wygrała kandydatura polsko-ukraińska.

Oznaczało to, że "Biało-czerwoni" na pewno wystąpią na mistrzostwach Starego Kontynentu. Że nie był to premierowy występ okazało się trochę później w 2007 roku, kiedy reprezentacja Polski pod wodzą Leo Beenhakkera zakwalifikowała się na Euro 2008.



Zarówno Polska jak i Ukraina po raz pierwszy starały się o wybór wielkiej piłkarskiej imprezy. Początek nastąpił w 2003 roku. Cztery lata później starania zakończyły się powodzeniem.

Zwycięstwo tej kandydatury było zaskoczeniem, nawet dla ówczesnego sternika UEFA Michela Platiniego.

"Rozmawiałem z Platinim tuż przed wyborem i przyznał on, że faworytem są Włosi i Polacy raczej Euro nie zorganizują. Dlatego nigdy nie zapomnę wyrazu twarzy Michela, gdy wyciągał kartkę z napisem 'Polska i Ukraina'" - wspominał potem Zbigniew Boniek, który został ambasadorem turnieju razem z Andrijem Szewczenką, a obecnie jest prezesem PZPN-u i sam będzie mógł wybierać przyszłego gospodarza mistrzostw Europy, ponieważ niedawno, jako drugi Polak, został wybrany do Komitetu Wykonawczego UEFA.

Euro 2012 rozegrano na ośmiu stadionach. W Polsce imprezę gościły: Warszawa (mecz otwarcia), Gdańsk, Wrocław i Poznań, a na Ukrainie grano w: Kijowe (finał), Lwowie, Doniecku i Charkowie.

Wybór Polski i Ukrainy, jako gospodarza Euro, był jednym z wielu ciekawych wydarzeń, do których doszło w naszym kraju w 2007 roku.

W styczniu minister sportu Tomasz Lipiec zawiesił władze PZPN-u i wprowadził kuratora do związku, w lutym Pałac Kultury i Nauki w Warszawie wpisano do rejestru zabytków, a oscypek, jako drugi polski produkt regionalny, uzyskał status chronionej nazwy UE, w kwietniu Naczelny Sąd Administracyjny uznał za zgodne z prawem nadanie dziecku, jako drugiego, imienia Dąb, w lipca Polska wygrała Drużynowy Puchar Świata na żużlu, we wrześniu odbyła się premiera filmu "Katyń", a na antenie TVP 2 wyemitowano pierwszy odcinek "Barw szczęścia". Ponadto rocznicę 750-lecia lokacji obchodziły Kraków, Biecz i Gorzów Wielkopolski, a w Polsce zagrały Linkin Park i Pearl Jam, Genisis, Red Hot Chili Peppers, Korn, a po raz pierwszy w naszym kraju wystąpił Wu Tang Clan.