Real Madryt z nagrodą dla najlepszej drużyny roku Globe Soccer Awards

Na gali Globe Soccer Awards Real Madryt otrzymał nagrodę dla najlepszej drużyny 2016 roku. Wśród nominowanych znalazła się także Legia Warszawa.

Zdjęcie Florentino Perez /AFP

Na gali w Katarze Legię reprezentował jeden z jej właścicieli - Dariusz Mioduski. Legia została nominowana do nagrody za to, że udało jej się po 20 latach awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Real nagrodę zgarnął za wygranie tych rozgrywek w sezonie 2015/2016.

Legia znalazła się w doborowym towarzystwie. Wśród nominowanych, oprócz Realu Madryt znalazły się jeszcze takie kluby, jak Sevilla, Leicester City i Molde.

Po ogłoszeniu werdyktu Legia pogratulowała Realowi zwycięstwa, a Dariusz Mioduski na Twitterze pochwalił się zdjęciem z samym prezydentem Realu Madryt - Florentino Perezem.