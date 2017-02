Real Madryt. Leonardo Bonucci trafi do klubu?

Obrońca Juventusu Turyn, Leonardo Bonucci może w letnim okienku transferowym trafić do Realu Madryt - informują "Marca" i "AS". Włoski defensor ma zastąpić w stolicy Hiszpanii Pepe, który prawdopodobnie odejdzie po zakończeniu sezonu.

Zdjęcie Leonardo Bonucci (z prawej) /EPA /PAP

Kontrakt Pepe z Realem wygasa w czerwcu bieżącego roku. Po Portugalczyka już zgłasza się wiele klubów, w tym także z Chin. "Królewscy" w związku z tym szukają już godnego następcę na pozycję środkowego obrońcy.

Jednym z kandydatów jest Leonardo Bonucci. Włoch już przed rokiem był bliski opuszczenia słonecznej Italii, kiedy to łączono go m.in. z Chelsea Londyn i Manchesterem City. Angielscy giganci byli w stanie zapłacić za niego nawet 60 milionów euro, jednak piłkarz zdecydował się zostać w drużynie "Starej Damy".



Zawodnik niedawno popadł w konflikt z Massimiliano Allegrim i nie był brany pod uwagę przy ustalaniu składu na mecz rozgrywany w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów z FC Porto. Ostatnio wrócił do podstawowego składu, ale plotki o jego ewentualnym odejściu nie milkną.



Leonardo Bonucci jest wychowankiem Interu Mediolan. Do Juventusu trafił w 2010 roku, w którym rozegrał 192 spotkania, w których zdobył 12 bramek. Defensor "Starej Damy" ma na koncie również 62 występy w reprezentacji Włoch.



sk