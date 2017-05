Real Madryt - Atletico Madryt. Isco zastąpi Garetha Bale'a?

We wtorek Real Madryt podejmie Atletico Madryt w derbowym półfinale Ligi Mistrzów. W drużynie "Królewskich" zabraknie kontuzjowanego Garetha Bale'a i od kilku dni trwają spekulacje kim trener Zinedine Zidane zastąpi walijskiego gwiazdora. Najprawdopodobniej od pierwszej minuty zobaczymy Hiszpana Isco.

Isco (z lewej)_zastąpi Garetha Bale'a w pojedynku z Atletico?

Gareth Bale nie zagra w półfinale z powodu urazu łydki. O zwolnione przez niego miejsce walczy trzech kandydatów: Marco Asensio, James Rodriguez oraz Isco. Paradoksalnie brak Walijczyka daje Zidane'owi większe pole manewru, gdyż każdy z tych zawodników oferuje inne możliwości taktycznego ustawienia zespołu.

Najpoważniejszym kandydatem do wyjściowej jedenastki jest Hiszpan Isco. Ofensywny pomocnik w ostatnich tygodniach zachwycał kibiców "Królewskich" swoją dyspozycją i jak sam przyznawał w jednym z wywiadów, czuje się być w życiowej formie.

Hiszpańskie media twierdzą, że Isco cieszy się zaufaniem Zidane'a i to on jest jego pierwszym wyborem na derbowy pojedynek. Dowodem na to ma być fakt, że lubiący rotować składem szkoleniowiec dał odpocząć piłkarzowi w poprzedzającym półfinał ligowym meczu z Valencią CF (2-1). Jego miejsce zajął James Rodriguez, ale nie spisał się zbyt dobrze i opuścił boisko już po godzinie gry.

- Atletico to bardzo trudny przeciwnik. Jestem w Realu od czterech lat i od czterech lat spotkamy się z nimi w Lidze Mistrzów. Mamy nadzieję, że podobnie jak w poprzednich latach, to my będziemy górą - powiedział Isco w wywiadzie z "Codere Apuestas", jednym ze sponsorów madryckiego klubu.

- Muszą być głodni rewanżu za dwa finały Ligi Mistrzów, które z nimi wygraliśmy. Atletico to dobry zespół, już to pokazał, bardzo dobrze rywalizuje i zapowiada się bardzo wyrównany dwumecz - dodał.

Pojedynek ten będzie rewanżem za ubiegłoroczny finał, w którym po rzutach karnych triumfował Real. Obie drużyny w finale spotkały się także w 2014 roku - wówczas również lepsza okazała się drużyna "Królewskich", lecz swoją wyższość udowodniła dopiero w dogrywce.

Początek spotkania we wtorek o godzinie 20.45.



