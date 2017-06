Cristiano Ronaldo z nową fryzurą po historycznej wygranej w Lidze Mistrzów

Real Madryt w sobotę pokonał 4-1 Juventus Turyn w finale Ligi Mistrzów, dwa gole strzelił Cristiano Ronaldo, a po jednym trafieniu dołożyli Casemiro oraz Marco Asensio. Ronaldo postanowić uczcić historyczną wygraną... obcięciem włosów.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo świętujący zdobycie trofeum Ligi Mistrzów /DANIEL DAL ZENNARO (PAP/EPA) /PAP

Po raz pierwszy w historii Ligi Mistrzów, Real Madryt zdołał obronić trofeum. Ogromną rolę w sobotnim meczu odegrał "CR7", który popisał się dwoma trafieniami, jako pierwszy piłkarz strzelał gole w trzech finałach Ligi Mistrzów i zagwarantował sobie tytuł króla strzelców Champions League piąty raz z rzędu. Mimo 32 lat na karku, sam zainteresowany po meczu stwierdził, że czuję się bardzo młodzieńczo.

Reklama

"Mój wiek to tylko liczba. Czuję się jak młody chłopak" - powiedział Cristiano Ronaldo.



Cristiano Ronaldo znany jest z zamiłowania do pielęgnacji swoich włosów, a niegdyś plotkowano, że piłkarz w przerwie meczu chodzi układać włosy, a nie słuchać trenera. Teraz Portugalczyk zszokował wszystkich nową fryzurą, ponieważ postanowił obciąć się prawie na łyso. Nie ma pewności, czy był to efekt zakładu, czy gwiazdor pokłócił się z fryzjerem, ale komentarze pod zdjęciem, opublikowanym na Instagramie, nie są pozytywne. Zobaczcie sami!

Tak "CR7" wyglądał w trakcie meczu.



A tak już na drugi dzień. Jak Wam się podoba?