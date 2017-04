Zamach na piłkarzy Borussii Dortmund. Thomas Tuchel: Czasami budzą się emocje

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Trener Borussii Dortmund Thomas Tuchel podzielił się odczuciami, które towarzyszą mu od momentu zamachu bombowego na klubowy autokar we wtorek 11 kwietnia. - Czuję, że dzisiaj jest najgorszy dzień mojego życia. Gdy to się działo, nie czułem się aż tak źle. Nikt tak naprawdę nie wiedział, co się dzieje, po prostu robiliśmy to, co do nas należało. Kolejny dzień był trochę jak chodzenie w chmurach, wszystko było jakby niewyraźne. Myślę, że to proces, który będzie nam towarzyszył przez następne dni i tygodnie i musimy to zaakceptować - powiedział szkoleniowiec BVB. Źródło: Associated Press/x-news