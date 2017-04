Niemiecka policja zatrzymała podejrzanego o zamach na piłkarzy Borussii

Jak podaje niemiecki „Bild”, policja zatrzymała podejrzanego o dokonanie zamachu na piłkarzy Borussii Dortmund Rosjanina. Siergiej W. został zatrzymany w Tybindze.

Zatrzymany 28-latek miał dokonać zamachu na autobus piłkarzy Borussii Dortmund, żeby doprowadzić do spadku notowań akcji niemieckiego klubu. Rosjanin chciał na nich zarobić i miał wykupione opcje kupna 15 tysięcy akcji.

Zamachowiec został był obserwowany przez policję od tygodnia. Zatrzymano go w piątek wczesnym rankiem. Do zamachu miał przygotowywać się co najmniej miesiąc.

Siergiej W. ma podwójne obywatelstwo - niemieckie i rosyjskie. Nie ma żadnych powiązań z żadnymi ekstremistami, którzy przyznawali się do zamachu.

28-latek nie jest wyznawcą islamu. To on ma być odpowiedzialny za pozostawione na miejscu tragedii listy, które miały wprowadzać w błąd niemiecką policję.





W zamachu na autobus z piłkarzami Borussii Dortmund zostały ranne dwie osoby - piłkarz Marc Bartra oraz eskortujący autokar policjant.



