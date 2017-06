Rio 2016 - koszt organizacji igrzysk wzrósł do 13,2 mld dolarów

Dziwicie się, że chętnych do organizacji igrzysk olimpijskich jest tylu, co kot napłakał? Koszt organizacji ubiegłorocznych IO w Rio de Janeiro wzrósł do 13,2 mld dolarów (43,4 mld reali brazylijskich) - poinformowała państwowa agencja zajmująca się dziedzictwem olimpijskim (AGLO). Pierwotnie zakładana suma na ten cel wynosiła 28,8 mld reali.

Zdjęcie Moment zapalenia znicza olimpijskiego podczas IO w Rio de Janeiro. /INTERIA.PL

Kwota przeznaczona na organizację igrzysk w Brazylii była o ok. 9 mld dolarów mniejsza niż ta, którą wydano na przygotowanie olimpijskich zmagań w Londynie w 2012 roku. Wciąż jednak ponad dwukrotnie przekracza średnią sumę (5,2 mld USD) przekazywaną na letnie igrzyska według badań przedstawicieli Uniwersytetu Oksfordzkiego i uczelni Said Buisness School z 2015 roku.

W raporcie AGLO zaznaczono, że ok. 7,3 mld reali z budżetu igrzysk zostało wydanych na obiekty sportowe. Portal "The Globo" informował z kolei, że na infrastrukturę przeznaczono 26,7 mld, a kolejne 9,2 mld pochłonęły koszty operacyjne.

Władze Rio de Janeiro były krytykowane za brak rozsądnego planu dotyczącego zagospodarowania infrastruktury przygotowanej z myślą o igrzyskach.

"Zarządzanie spuścizną po tym wydarzeniu sportowym nie jest łatwe. Londynowi zajęło to dwa lata, a nadal wkładają w nią publiczne pieniądze. Nawet więc jeśli nie sprostaliśmy wszystkim oczekiwaniom, to ulgę przynosi fakt, że nie jako pierwsi mamy z tym problem" - zaznaczył szef AGLO Paulo Marcio Dias Mello.