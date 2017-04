​Zwycięski sparing R8 Basket AZS Politechnika Kraków w Katowicach. Debiut Hicksa

Koszykarze R8 Basket AZS Politechnika Kraków, korzystając ze świątecznej przerwy w rozgrywkach, rozegrali w piątek sparing w Katowicach, z tamtejszym AZS-em. "Pomarańczowi" wygrali 79:72, a w ich barwach pierwsze spotkanie rozegrał Michael Hicks. Amerykanin z polskim paszportem zdobył 12 punktów.

Zdjęcie Michael Hicks zna smak gry w ekstraklasie. Teraz chce do niej awansować z R8 Basket AZS Politechnika Kraków. /Mikolaj Kuras /

- Chcemy podtrzymać rytm meczowy - tak trener R8 Basket Rafał Knap uzasadnił rozegranie sparingu w Katowicach. Krakowski zespół jest w trakcie ćwierćfinałowej rywalizacji z Górnikiem Wałbrzych, w której prowadzi 1-0. Drugi, być może zamykający tę serię, mecz rozegrany zostanie 22 kwietnia. AZS Katowice jest w podobnej sytuacji, bo o awans do półfinału rywalizuje z KK Warszawa, ale po pierwszym spotkaniu przegrywa 0-1.



Sparing w Katowicach przebiegał pod dyktando krakowskiego zespołu, który po trzech kwartach prowadził już 71:48. W ostatnich dziesięciu minutach gospodarzom udało się jednak zmniejszyć rozmiary porażki. Trener Knap sporo rotował składem i dał pograć zawodnikom, którzy w meczach play off mniej czasu spędzali na parkiecie.



W R8 Basket nieoficjalny debiut zaliczył Michael Hicks, który od ponad miesiąca trenuje z krakowskim zespołem, ale nie może pomóc w walce o awans do 1. ligi, gdyż nie jest uprawniony do gry. Amerykanin z polskim paszportem pokazał się z dobrej strony, zdobywając 12 punktów. Popisał się między innym celnym rzutem z około dziewięciu metrów.



Koszykarzy R8 Basket czeka teraz świąteczne przerwa, a już w sobotę (22.04) zagrają w Wałbrzychu drugi ćwierćfinałowy mecz z Górnikiem. Wygrana zapewni "Pomarańczowym" awans do półfinału.



AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice - R8 Basket AZS Politechnika Kraków 72:79 (20:24, 16:26, 12:21, 24:8)



AZS AWF: Szczypka 21, Stanowski 10, Piotrowski 8, Kolenda 7, Grzegorzewski 6, Karpacz 6, Mucha 4, Olczak 3, Leszczyński 2.

R8 Basket: Załucki 13, Hicks 12, Pisarczyk 10, Pełka 8, Dwernicki 8, Renkiel 6, Baran 6, Kwiatkowski 5, Kamecki 3, Malczyk 2, Stecko 2, Zieliński 2, Stalicki 2.

Grzegorz Wojtowicz