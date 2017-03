​Wojciech Pisarczyk: R8 Basket to bardzo ambitny projekt

Koszykarz R8 AZS Politechnika Kraków Wojciech Pisarczyk przed meczem play-off z Zagłębiem Sosnowiec (94:61) odebrał nagrodę MVP sezonu zasadniczego II ligi grupy C. Skrzydłowy krakowian był też wiodącą postacią niedzielnego starcia. Zdobył 19 punktów i zebrał 12 piłek. Rewanż w Sosnowcu już w sobotę. Rywalizacja trwa do dwóch zwycięstw.

Zdjęcie Wojciech Pisarczyk (przy piłce) w podkoszowej akcji. /Paweł Krawczyk /INTERIA.PL

Grzegorz Wojtowicz, Interia: Mecz z Zagłębiem przebiegał zgodnie z waszym planem. Wasza wygrana nie była nawet przez moment zagrożona.

Wojciech Pisarczyk: - Rzeczywiście odnieśliśmy zdecydowane zwycięstwo. W ofensywie sobie dobrze radziliśmy. Te zdobyte 94 punkty najlepiej o tym świadczy. Może mogliśmy trochę lepiej pobronić, zwłaszcza w trzeciej kwarcie, gdy straciliśmy 21 punktów.

Wgranie rywalizacji z Zagłębiem to dla was obowiązek. Wiadomo, że celem R8 Basket jest awans do pierwszej ligi.

- Oczywiście to jest nasz podstawowy cel, a ten mecz był tylko pierwszym krokiem do celu.

Kto będzie według pana waszym najgroźniejszym rywalem?

- Wiadomo, że już następni rywale będą mocniejsi, ale myślę, że walka o awans rozegra się pomiędzy nami, Śląskiem Wrocław i Górnikiem Wałbrzych.

Został pan wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem sezonu zasadniczego grupy C. Co dla pana znaczy ta nagroda.

- To miłe wyróżnienie. Chciałbym podziękować tym, którzy na mnie głosowali.

Grał pan wcześniej w zespołach pierwszoligowych, teraz trafił do II ligi. Jak pan odnajduje się w R8 Basket, którym jest nowym klubem?

- Przyszedłem tutaj, bo to jest bardzo ambitny projekt. Chcemy jak najszybciej wywalczyć kolejne awanse. Jestem bardzo zadowolony z pobytu w Krakowie. Wszystko jest tutaj profesjonalne i bardzo dobrze zorganizowane. My możemy się tylko skupić na treningach i realizacji sportowych celów.

Rozmawiał: Grzegorz Wojtowicz