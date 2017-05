Trener Rafał Knap po awansie: Graliśmy najlepszą koszykówkę

Koszykarze R8 Basket AZS Politechnika Kraków zrealizowali cel, jakim był awans do pierwszej ligi. Pieczęć postawili w sobotę wygrywając 86:64 z AZS UMCS w Lublinie. - Wszystko przebiegało zgodnie z planem, w pierwszej połowie zbudowaliśmy przewagę, potem kontrowaliśmy mecz, a na koniec cieszyliśmy się z wygranej i awansu - podsumował trener "Pomarańczowych" Rafał Knap.

Koszykarze R8 Basket wywalczyli awans w pięknym stylu

R8 Basket fazę play off przeszedł jak burza. W żadnym z ośmiu spotkań wygrana krakowskiego zespołu nie była ani przez moment zagrożona.



- Najniżej wygraliśmy różnicą 15 punktów z Górnikiem Wałbrzych, najwyżej ponad 40 punktami, to w koszykówce różnica klasy - zauważa trener Rafał Kanp. - Przed rozpoczęciem walki w play off podkreślałem, że to czas weteranów i tak było. Naszą drużynę tworzyli doświadczeni zawodnicy, którzy z niejednego pieca chleb jedli i właśnie na te decydujące mecze osiągnęli optymalną formę. Właśnie w play offach graliśmy naszą najlepszą koszykówkę, do czego dążyliśmy przez cały sezon regularny - podkreśla Knap.



Krakowianie osiągnęli już cel w postaci awansu, ale to jeszcze nie koniec sezonu, Czeka ich jeszcze dwumecz o mistrzostwo drugiej ligi ze zwycięzcą drugiej półfinałowej pary, w której rywalizują KK Warszawa ze Śląskiem Wrocław. Pod dwóch meczach jest remis 1-1, a decydujące spotkanie rozegrane zostanie w środę we Wrocławiu.



- Z kim wolałbym zagrać? Myślę, że to Warszawa i Śląsk nie chcieliby z nami zagrać, bo znają nasze atuty - żartuje trener Knap, który podkreśla, że w tych finałowych spotkaniach da szansę przede wszystkim zawodnikom, którzy ostatnio mniej grali. - Zasłużyli sobie na to - argumentuje.



Finałowa rywalizacja będzie przebiegać na nieco innych zasadach, gdyż rozegrane zostaną tylko dwa mecze, a w przypadku remisowego bilansu zwycięstw o tym, kto wygra rywalizację zadecydują małe punkty. - W tych meczach będzie się więc liczyć walka o każdy kosz - podkreśla trener Knap.



