R8 Basket poznał półfinałowego rywala w walce o 1. ligę

Koszykarze R8 Basket w półfinale play off o awans do 1. ligi będą rywalizować - do dwóch zwycięstw - z AZS-em UMCS Lublin.

R8 Basket Kraków Pierwsza liga o krok! R8 Basket wygrywa serię z Górnikiem

AZS UMCS Lublin w ćwierćfinałowej rywalizacji dwukrotnie okazał się lepszy od Decka Peplin. W Pierwszy wyjazdowy mecz lublinianie wygrali 69:65, natomiast w drugim spotkaniu we własnej hali nie dali rywalom zbyt wielu szans wygrywając 75:62.



Trzecim półfinalistą został Śląsk Wrocław, których w dwóch meczach wygrał serię z Synteksem Księżak Łowicz. Wrocławianie na swojego rywala muszą jednak poczekać do środy, gdyżw rywalizacji pomiędzy KK Warszawa i AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice jest remis 1-1.

Decydujący mecz rozegrany zostanie w Warszawie.

Prawo do 1. lidze zapewnią sobie trzy zespoły, czyli wygranie rywalizacji półfinałowej (też do dwóch zwycięstw) oznacza awans.

WOJT