R8 Basket Kraków – Zagłębie Sosnowiec 94:61 w 1. rundzie play off

Koszykarze R8 Basket Kraków, bez większych problemów pokonali 94:61 Zagłębie Sosnowiec w meczu 1. rundy fazy play off o awans do 1. ligi. Wszystko wskazuje na to, że krakowski zespół rywalizację (do dwóch zwycięstw) zakończy już w sobotę meczem w Sosnowcu.

Zdjęcie Michał Baran zdobywa punkt dla R8 Basket /Paweł Krawczk /INTERIA.PL

Zanim rozpoczęło się spotkanie w małej hali Tauron Areny koszykarze R8 Basket z rąk wiceprezesa Polskiego Związku Koszykówki Zdzisława Kassyka odebrali indywidualne nagrody za sezon zasadniczy. Wojciech Pisarczyk został wybrany MVP rozgrywek, a oprócz niego, do najlepszej pierwszej piątki nominowano Jakuba Załuckiego oraz Michała Hlebowickiego. Ponadto Rafał Knap został uznany najlepszym trenerem. Nagrody nie mógł osobiście odebrać Hlebowicki, który rozchorował się i drużyna musiała sobie radzić bez niego.

Krakowianie rozpoczęli w dobrym stylu i szybko objęli prowadzenie 9:0, ale potem mieli problemy ze skutecznością i sosnowiczanie zaczęli odrabiać straty. Półtorej minuty przed końcem I kwarty R8 Basket prowadził tylko 16:13, lecz skuteczna akcja Wojciecha Pisarczyka sprawiła, że gospodarze wygrali tę cześć meczu 18:13.

Druga kwarta zaczęła się podobnie jak pierwsza. R8 Basket szybko zdobył 9 punktów nie tracąc żadnego i odbudował przewagę, która już potem systematycznie powiększał. W pierwszej kwarcie gospodarze nie trafili żadnego z pięciu rzutów za trzy punkty, ale w końcu przełamał się Jakub Załucki, który trafił trzykrotnie zza łuku. Krakowianie grali coraz swobodniej, czego dowodem był m.in. kontratak zakończony efektownym wsadem Patryka Pełki. Na przerwę podopieczni Rafała Kmaka schodzili prowadząc 50:22.

W trzeciej kwarcie gra się nieco wyrównała i sosnowiczanom udało się nawet zremisować tę cześć meczu 21:21, po celnym rzucie w ostatniej akcji. Potem jednak krakowianie znowu dominowali na parkiecie. Ich przewaga w pewnym momencie zbliżyła się nawet do 40 punktów. Trener Knap dał pograć wszystkim zawodnikom, a każdy z nich zdobył punkty.

- Wygraliśmy ponad trzydziestoma punktami, dzięki temu zyskaliśmy przewagę psychiczną, ale ta wygrana nie będzie miała znaczenia, jeśli Zagłębie wygra dwa kolejne spotkania - podsumował trener Knap.

Drugi mecz już w sobotę w Sosnowcu i trudno przypuszczać, aby mógł zakończyć się innym wynikiem, niż pewne zwycięstwo R8 Basket.

R8 Basket AZS Politechnika Kraków - Zagłębie Sosnowiec 94:61 (18:13, 32:9, 21:21, 23:18)



R8 Basket: Załucki 20, Pisarczyk 19, Pełka 19, Malczyk 4, Baran 1 oraz Kwiatkowski 8, Zieliński 6, Stalicki 5, Renkiel 4, Stecko 3, Mamcarczyk 3, Derkowski 2.



Zagłębie: Wójciak 11, Moralewicz 9, Czyż 9, Kowalski 6, Balcerzak 5 oraz Jurczyński 9, Szpyrka 7, Kantarowski 3, Wroza 2, Kuboszek. Stan rywalizacji w play off (do dwóch zwycięstw): 1-0.