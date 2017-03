R8 Basket Kraków. Michael Hicks rozpoczął treningi z zespołem

Koszykarze R8 Basket Kraków w niedzielę rozpoczną walkę w fazie play off o awans do 1. ligi, ale kierownictwo klubu już myśli o przyszłym sezonie. Treningi z zespołem rozpoczął Amerykanin z polskim paszportem Michael Hicks.

Ten mierzący 194 cm wzrostu zawodnik jest doskonale znany z parkietów Tauron Basket Ligi, gdzie reprezentował barwy Polpharmy Starogard Gdański. Z tym zespołem wywalczył w 2011 roku Puchar Polski. 27 stycznia tego roku rozwiązał jednak kontrakt z pomorskim klubem, ale nie mógł związać się z R8 Basket, gdyż okno transferowe zamknęło się 15 stycznia.

Mimo to Hicks nie przyjął żadnej innej oferty, ale dołączył do R8 Basket, aby trenować z zespołem i przygotowywać się już do następnego sezonu.

- Michael w piątek pojawił się na pierwszym treningu, na razie ćwiczył tylko w siłowni - powiedział trener R8 Basket Rafał Knap.

- To doświadczony zawodnik, który dysponuje bardzo dobrym rzutem. Może grać na pozycji numer dwa lub trzy. Naszemu prezesowi bardzo zależało, aby wzmocnił nasz zespół - dodał Knap, który w walce o awans do 1. ligi jeszcze nie będzie mógł skorzystać z Amerykanina, dysponującego od ponad roku także polskim paszportem.

W niedzielę w meczu I rundy play off krakowianie w małej hali Tauron Areny Kraków zmierzą się z Zagłębiem Sosnowiec. Początek meczu o godz. 16. Wstęp wolny.

