R8 Basket AZS Politechnika Kraków poznał rywala

Koszykarze R8 Basket AZS Politechnika, którzy walczą o awans do I ligi, poznali rywala w II rundzie fazy play off. W rywalizacji do dwóch zwycięstw podopieczni Rafała Knapa zmierzą się z ŁKS AZS UŁ Łódź.

Pierwszy mecz rozegrany zostanie już w niedzielę, w małej hali krakowskiej Tauron Areny. Początek godz. 18.

ŁKS w I rundzie fazy play off rywalizował z Turem Bielsk Podlaski. W pierwszym meczu wygrał u siebie 87:80, ale w drugim spotkaniu przegrał w Bielsku Podlaskim 75:85. O awansie przesądziło więc trzecie spotkanie. Łodzianie nie zaprzepaścili szansy i wygrali 75:70. ŁKS jeszcze 4 minuty przed końcem prowadził 74:57, ale goście zdołali odrobić cześć strat.

W zespole Tura grał Tomasz Pisarczyk, brat koszykarza R8 Basket - Wojciecha. Nie dojdzie więc do braterskiego pojedynku, który byłby z pewnością atrakcyjny dla kibiców.

ŁKS w sezonie zasadniczym grał w grupie B i z bilansem 20 zwycięstw i sześciu porażek zajął czwarte miejsce. R8 Basket jest zdecydowanym faworytem tej rywalizacji. W I rundzie krakowianie bez problemów rozprawili się w dwóch meczach z Zagłębiem Sosnowiec.

