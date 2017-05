R8 Basket AZS Politechnika Kraków mistrzem 2. ligi koszykarzy!

Koszykarze R8 Basket AZS Politechnika Kraków zastali mistrzami drugiej ligi! W ostatnim meczu sezonu pokonali w małej hali Turon Areny Śląsk Wrocław 88:61. "Pomarańczowi" w efektownym stylu zakończyli więc sezon, w którym wywalczyli awans do pierwszej ligi i wywalczyli Puchar Polski.

Zdjęcie Michał Hlebowicki. /Paweł Krawczyk /INTERIA.PL

We wszystkich rozgrywkach podopieczni Rafała Knapa ponieśli tylko jedną porażkę. W małej hali Tauron Areny już na dwie godziny przed rozpoczęciem gry było gwarno, gdy odbywały się mecze pokazowe młodych koszykarzy. Spotkanie ze Śląskiem rozpoczęło się od efektownej prezentacji zawodników obydwu drużyn, a potem kibice, którzy szczelnie wypełnili trybuny, przeżywali sporo emocji.

W pierwszym meczu R8 Basket wygrał różniącą 19 punktów, ale wrocławianie prowadzeni przez znakomitego niegdyś koszykarza i reprezentanta Polski Dominika Tomczyka postawili twarde warunki i dopiero po dwóch celnych "trójkach" Jakuba Załuckiego krakowanie objęli prowadzenie 15:9. Pod koniec pierwszej kwarty R8 Basket zwiększył przewagę do dziesięciu punktów (21:11), ale wrocławianie odrabiali straty i objęli nawet prowadzenie 27:26 w 13. minucie.



Końcówka II kwarty należała jednak do miejscowych, a celny rzut za trzy punkty, oddany równo z syreną przez Michała Hlebowickiego sprawił, że na przerwę "Pomarańczowi" schodzili prowadząc 43:33. Druga połowa była już jednostronnym widowiskiem. Po celnym rzucie Michała Barana R8 Basket objął 20-punktowe prowadzenie 57:27 i już do końca kontrolował przebieg wydarzeń na parkiecie.



Dla defensywy rywala nie do zatrzymania był duet Michał Hlebowicki - Jakub Załucki. Ten drugi zdobył 26 punktów, a po meczu odebrał nagrodę MVP fazy play-off.

Po końcowej syrenie był czas na fetę. Wręczono puchary, medale, polał się szampan.



Właściciel klubu Dominik Kotarba-Majkutewicz zapowiedział, że w przyszłym sezonie sztab trenerski z Rafałem Knapem na czele będzie dalej prowadził zespół, którego celem będzie awans do Polskiej Ligi Koszyków. Planowany jest także start w rozgrywkach Eurocup. Plany są więc ambitne, a Kraków, po wielu latach posuchy, może doczekać się męskiej koszykówki na najwyższym poziomie!





Zdjęcie R8 Basket AZS Politechnika Kraków fetuje awans do I ligi. / INTERIA.PL





R8 Basket AZS Politechnika Kraków - Śląsk Wrocław 88:61 (24:19, 19:14, 27:15, 18:13)



R8 Basket: Załucki 26, Hlebowicki 21, Pisarczyk 16, Stecko 5, Derkowski - Baran 7, Renkiel 5, Kamecki 2, Malczyk 2, Stalicki 2, Zieliński 2, Kwiatkowski. ŚLĄSK: Musiał 10, Dziewa9, Jakubiak 6, Krakowczyk 2, Ratajczak 1 - Żeleźniak 17, Musijowski 6, Sasik 5, Stawiak 5, Bożenko, Krukowiak.

Grzegorz Wojtowicz