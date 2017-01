R8 Basket AZS Politechnika Kraków odgoniła demony i pokonała MCKiS Termo-Rex Jaworzno 61:56. w meczu 21. kolejki koszykarskiej II ligi. Drużyna z Jaworzna była jedyną, której ekipa ze stolicy Małopolski do tej pory nie pokonała. Dzięki wygranej, krakowianie utrzymali prowadzenie w ligowej tabeli.

Zdjęcie Trener Rafał Knap udziela wskazówek swoim podopiecznym /Paweł Krawczyk /INTERIA.PL

Krakowianie rozpoczęli spotkanie bardzo dobrze. Po 10 minutach prowadzili 24:12.

Przewagę powiększyli w drugiej partii, po której prowadzili różnicą 20 punktów.

Trzecią kwartę lepiej rozpoczęli goście z Jaworzna, którzy rozpoczęli odrabianie strat. Udało im się zniwelować przewagę gospodarzy do trzynastu "oczek", ale następnie krakowianie wrócili do gry i pozwolili rywalom na doprowadzenie do wyniku 42:59.

Ostatnie dziesięć minut należało do MCKiS Termo-Rex, ale koszykarze z Jaworzna, mimo ambitnej walki, nie potrafili odrobić strat i przegrali w całym meczu 56:61.



Najskuteczniejszym zawodnikiem krakowian był Wojciech Pisarczyk, który rzucił 21 punktów.



MCKiS Termo-Rex Jaworzno to jedyny zespół, który pokonał w tym sezonie R8 Basket AZS Politechnika Kraków.

R8 Basket AZS Politechnika Kraków - MCKiS Termo-Rex Jaworzno 61:56