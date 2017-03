​R8 Basket AZS Politechnika Kraków chce zamknąć serię z Zagłębiem

Koszykarze R8 Basket AZS Politechnika Kraków w sobotę o godzinie 19 zmierzą się w drugim meczu I rundy play off z Zagłębiem w Sosnowcu.

Zdjęcie Trener Rafał Knap w rozmowie z całą drużyną R8 Basket /Paweł Krawczyk /INTERIA.PL

- Chcemy zamknąć sprawę awansu - zapowiada trener krakowskiego zespołu Rafał Knap, którego podopieczni wygrali pierwsze spotkanie w małej hali Tauron Areny 94:61.

R8 Basket jest zdecydowanym faworytem rywalizacji z Zagłębiem. Krakowski mecz potwierdził ogromną różnicę potencjałów, jaka dzieli obydwa zespoły.

- W spokoju przygotowywaliśmy się do sobotniego meczu - podkreśla trener Knap. - Od wtorku ćwiczy z nami Michał Hlebowicki, który w poprzednim spotkaniu nie mógł zagrać z powodu choroby. Nie podjąłem jednak jeszcze decyzji, czy Michał pojedzie z nami do Sosnowca - dodał szkoleniowiec R8 Basket, zapewniając że w sobotę interesuje go tylko zwycięstwo.

- Chcemy zamknąć serię z Zagłębiem i rozpocząć przygotowania do kolejnej rundy.

Wszystko na to wskazuje, że kolejnym rywalem R8 Basket będzie ŁKS Łódź, który wygrał pierwszy mecz z Turem Bielsk Podlaski.

