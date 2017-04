Półfinał czas zacząć! R8 Basket na ostatniej prostej w walce o awans

W niedzielę o godzinie 16 koszykarze R8 Basket AZS Politechnika Kraków meczem w małej hali Tauron Areny rozpoczną półfinałową rywalizację z AZS UMCS Lublin. Zespół, który wygra dwa spotkania zapewni sobie awans do pierwszej ligi. Pokonany będzie miał jeszcze szansę zrealizować swoje plany w rywalizacji z przegranym drugiej półfinałowej pary, którą tworzą KK Warszawa i Śląsk Wrocław.

Zdjęcie Drużyna R8 Basket AZS Politechnika Kraków /Paweł Krawczyk /

W obozie R8 Basket nikt takiego scenariusza nie bierze jednak pod uwagę. Podopieczni Rafała Knapa w play off idą jak burza i nie pozostawili żadnych złudzeń kolejno: Zagłębiu Sosnowiec, ŁKS-owi Łódź i Górnikowi Wałbrzych.

Reklama

- Od początku sezonu naszym celem jest awans, co tydzień gramy o wszystko, presja nie robi na nas żadnego wrażenia - twierdzi trener "Pomarańczowych" Rafał Knap.



Do tej pory krakowianie dominowali we wszystkich meczach play off, Tak było też w ostatnim spotkaniu z Górnikiem w Wałbrzychu, gdzie znowu o wygranej przesądziła między innymi dobra skuteczność w rzutach za trzy punkty. AZS Lublin prezentuje nieco inny styl i trener Knap nie chce zdradzać, czy znowu nastawi swoją drużynę na rzuty dystansowe.



- AZS to inny zespół niż Górnik, na pewno więcej biegają, nie grają tak fizycznej koszykówki - twierdzi Knap, dla którego nie było zaskoczeniem, że to właśnie lublinianie okazali się lepsi w ćwierćfinałowej rywalizacji z Decką Peplin.

- Adam Myśliwiec, Przemysław Tradecki, Bartłomiej Karolak, Piotr Jagoda i Sebastian Dusiło to najważniejsi zawodnicy tego zespołu - uważa Knap. - Nie lekceważę też ich ławki. To naprawdę dobrze zbilansowany zespół - podkreśla.

Krakowianie do niedzielnego meczu przygotowywali się według sprawdzonego mikrocyklu. - Trzy razy ćwiczyliśmy na siłowni, w sobotę mamy zaplanowany ostatni trening. Nie mamy większych kłopotów zdrowotnych, tylko Konrad Mamcarczyk ma złamaną kość jarzmową i nie zagra już do końca sezonu. W kadrze mam jednak 17 zawodników, więc nie ma problemu, aby go ktoś zastąpił - twierdzi trener "Pomarańczowych".

Tak więc w niedzielę w małej hali krakowskiej Tauron Areny szykują się wielkie koszykarskie emocje. Początek spotkania o godzinie 16. Wstęp wolny.



Grzegorz Wojtowicz