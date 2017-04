Pierwsza liga o krok! R8 Basket wygrywa serię z Górnikiem

Koszykarze R8 Basket AZS Politechnika pokonali 88:67 w Wałbrzychu miejscowego Górnika, a to oznaczało wygranie serii 2-0 i awans do półfinału rozgrywek II ligi. Krakowski zespół jest już o krok od celu, jakim jest wywalczenie prawa do gry w I lidze. Spośród czterech pozostałych na placu boju zespołów promocję uzyskają trzy.

Zdjęcie Koszykarze R8 Basket AZS Politechnika /Paweł Krawczyk /INTERIA.PL

Krakowianie byli zdecydowanym faworytem konfrontacji z Górnikiem, ale wiadomo było, że we własnej hali i przy wsparciu gorąco dopingujących kibiców wałbrzyszanie postawią trudne warunki.



Gospodarze zaczęli w dobrym stylu i szybko objęli prowadzenie 6:0. Krakowianie odpowiedzieli jednak celnymi rzutami Michała Barana i Jakuba Załuckiego (za trzy) i wrócili do gry. Podobnie, jak w pierwszym meczu w Krakowie podopieczni Rafała Knapa rozbijali obronę rywala rzutami zza łuku. W pierwszej kwarcie wykonali osiem takich prób, z tego cztery były udane. Gospodarze, jednak nie odpuszczali i tuż przed końcem I kwarty, po celnym rzucie wolnym Rafała Niesobskiego doprowadzili do remisu po 21:21.

To był jednak ostatni remis w tym meczu. Drugą kwartę R8 Basket zaczął od zdobycia sześciu kolejnych punktów, a potem systematycznie powiększał przewagę. Krakowianie na przerwę schodzili prowadząc 55:37. W I połowie najskuteczniejszym zawodnikiem był Patryk Pełka zdobywca 12 punktów. Z kolei w zespole Górnika trudny do upilnowania był Piotr Niedźwiedzki, który trafił siedem z ośmiu swoich rzutów.

W trzeciej kwarcie krakowianie mieli problemy ze skutecznością i przez pierwszych siedem minut powiększyli swój dorobek tylko o pięć punktów. Górnik zmniejszył prowadzenie R8 Basket do dziesięciu punktów (60:50).

Finisz tej kwarty należał jednak do gości, którzy m.in. celnym "trójką" Jakuba Załuckiego i Michała Kwiatkowskiego przed ostatnią częścią gry odbudowali komfortowe prowadzenie 68:53. Ten sam duet na początku IV kwarty znowu popisał się celnymi rzutami zza łuku i pozbawił miejscowych jakichkolwiek złudzeń na odrobienie strat. R8 Basket w półfinale zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji AZS UMCS Lublin - Decka Peplin.



Górnik Trans.eu Wałbrzych - Rb Basket AZS Politechnika Kraków 67:88 (21:21, 16:34, 16:13, 14:20)

Górnik: Niedźwiedzki 19, Glapiński 13, Niesobski 12, Wróbel 6, Ratajczak 4 - Kozak 10, Bochenkiewicz 3, Durski, Krówczyński.

R8 Basket: Załucki 26, Pełka 18, Pisarczyk 10, Baran 9, Malczyk 9 - Hlebowicki 10, Kwiatkowski 6, Dwernicki, Stecko, Stalicki.

Stan rywalizacji (do dwóch zwycięstw): 2-0 dla R8 Basket.



Grzegorz Wojtowicz