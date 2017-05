Michał Baran: Czujemy, że cel jest już blisko

Michał Baran, rozgrywający R8 Basketu AZS-u Politechniki Kraków, zaliczył bardzo udany występ w niedzielnym spotkaniu z AZS-em UMSC-em Lublin. "Pomarańczowi" wygrali 93:64 i już tylko jedna wygrana dzieli ich od wywalczenia awansu do pierwszej ligi: - Czujemy, że cel jest blisko - podkreśla zawodnik R8 Basket.

Zdjęcie Michał Baran (przy piłce) /Paweł Krawczyk /INTERIA.PL

Interia: Pokonaliście AZS UMCS Lubin różniącą aż 29 punktów. Czy spodziewał się pan trudniejszej przeprawy w tym spotkaniu?

Michał Baran: - Nie zastanawialiśmy się nad tym, jak będzie wyglądał ten mecz, ale nastawialiśmy się na ciężką walkę i pierwsza kwarta pokazała , że AZS potrafi być wymagającym rywalem. My przez ten czas rozpoznawaliśmy ich styl gry, trochę to trwało, ale im dalej w mecz, tym nasza gra wyglądała coraz lepiej, stąd taki wysoki wynik.



W pierwszej kwarcie, gdy mieliście trochę problemów ze skutecznością, to pan wziął na siebie ciężar zdobywania punktów.

- Widziałem, że mogę wykorzystać luki w obronie AZS-u i udało mi się to zrobić. My jednak generalnie nie przejmujemy się tym, że początek meczu nie zawsze jest dla nas udany. Wtedy staramy się rozszyfrować rywala i potem już wiemy, jak grać w ataku.



To potwierdzają scenariusze waszych ostatnich spotkań, gdy właśnie w drugiej kwarcie uzyskujecie przewagę, która w praktyce przesądza o zwycięstwach.

- Tak to wygląda, ale rywale z każda rundą są mocniejsi. AZS Lublin nie przez przypadek awansował do półfinału, więc wiadomo, że od początku nie da się rywala totalnie zdominować.



Mecz z AZS-em Lublin pokazał też siłę waszej ławki, bo to właśnie rezerwowi w drugiej kwarcie zdobywali przewagę. To jest siła waszej drużyny.

- Zawsze powtarzałem, że jeśli chce się wywalczyć awans, to gra musi być oparta na dziesięciu, dwunastu zawodnikach, a nie tylko na pięciu. To wychodzi właśnie w meczach play-off. Rezerwowi dostają swoją szansę, zdobywają punkty, a ci z pierwszej piątki mogą odpocząć, zebrać siły i kontrolować wynik.



Cel, jaki przed wami postawiono, czyli awans do pierwszej ligi, jest już o krok. Potrzebujecie jeszcze tylko jednego zwycięstwa. Czy w sobotę w Lublinie już będziecie świętować awans?

- Czujemy, że cel jest już bardzo blisko, ale trzeba być skoncentrowanym do końca, bo w Lublinie gra się bardzo ciężko. Musimy być maksymalnie skoncentrowani na tym spotkaniu. AZS nie przegrał meczu we własnej hali od ponad roku.



Rozmawiał Grzegorz Wojtowicz