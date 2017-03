Koszykarze R8 Basket Kraków mają rachunki do wyrównania

Przed R8 Basket AZS Politechnika Kraków kolejny etap walki o awans do 1. ligi. W niedzielę o godzinie 16 w małej hali Tauron Areny w meczu II rundy play off podopieczni Rafała Knapa zmierza się z ŁKS-em Łódź. - Mamy z nimi rachunki do wyrównania - deklaruje bojowo nastawiony trener "Pomarańczowych".

Zdjęcie Trener Rafał Knap przemawia do koszykarzy /Fot. Paweł Krawczyk /INTERIA.PL

Krakowianie w I rundzie łatwo rozprawili się z Zagłębiem Sosnowiec. Z kolei łodzianie dopiero w trzecim meczu rozstrzygnęli rywalizację z Turem Bielsk Podlaski. - Dobrze, że gramy z ŁKS-em, bo mamy z nimi rachunki do wyrównania - twierdzi trener Rafał Knap.

Reklama

- Oni nazywają nas trochę pogardliwie "milionerami z Krakowa". Zamierzamy na parkiecie podpowiedzieć na te zaczepki. Nikt tak nie potrafi zmobilizować drużyny, jak rywal. Zapewniam, że nie będzie gościnni - deklaruje Knap, który przypomina, że drużyna ma do wyrównania z ŁKS-em sportowe rachunki. - W przedsezonowym turnieju w Łowiczu przegraliśmy z nimi dwudziestoma punktami. Ten mecz był bez znaczenia, byliśmy w trakcie przygotowań, dopiero się zgrywaliśmy, do gry przystąpiliśmy wysiadając prosto z autokaru - opowiada szkoleniowiec krakowskiego zespołu.

- Dla mnie tak wysoka porażka była najlepszym rozwiązaniem w kontekście pierwszych meczów sezonu, bo spowodowała dodatkową mobilizację. Moi zawodnicy pamiętają jednak o tej wpadce i bardzo chcą się zrewanżować - dodaje Knap, który ma dobrze rozpracowanego rywala.

- Nie byłem w Łodzi na ich ostatnim meczu z Turem, ale mamy to spotkanie na serwerze i dokładnie je analizujemy - twierdzi trener Knap.

ŁKS to zespół złożony z młodych chłopaków, w większości pochodzących z Łodzi. Mają wysoki skład, ale dobrze też trafiają rzuty z dystansu. W zbliżonym występują od dłuższego czasu, więc są zgrani. Dobrym duchem tej drużyny jest doświadczony rozgrywający Piotr Trepka.

Krakowianie w spokoju przygotowywali się do niedzielnego meczu. Trener Knap miał do dyspozycji wszystkich zawodników. Normalnie trenuje już Michał Hlebowicki, który opuścił spotkania z Zagłębiem Sosnowiec z powodu kontuzji.

Niedzielne spotkanie w małej hali Tauron Areny (początek godz. 16, wstęp wolny) będzie miało efektowną oprawę, a w konkursie na celny rzut z połowy boiska będzie można wygrać nawet 6 tysięcy złotych.