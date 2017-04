Koszykarskie święto w Krakowie! Kacpa i R8 łączą siły

Miłośników koszykówki czeka prawdziwe, pełne wrażeń sportowe wydarzenie. Kacpa oraz R8 zapraszają w niedzielę 23 kwietnia na "Challenge", podczas którego uczestnicy, zarówno amatorsko, jak i profesjonalnie uprawiający basket, sprawdzą się w przygotowanych konkurencjach. Wszystko pod okiem Cezarego Trybańskiego, byłego zawodnika ligi NBA oraz R8 Basket Kraków!

Zdjęcie . /

Jeżeli Kacpa, wielki miłośnik koszykówki podejmuje się organizacji czegoś związanego ze swoją dyscypliną, to trzeba wiedzieć, że emocji nie zabraknie. Mnóstwo energii, pomysłowości oraz wsparcia mierzącej zawsze w najbardziej wymagające cele marki R8 posłużyło do stworzenia planu wielkiego wyzwania, dzięki czemu uczestnicy będą mogli w najrozmaitszych warunkach sprawdzić swoje umiejętności. Zadania są o charakterze bezkontaktowym, więc główną walkę przybyli ochotnicy stoczą z samym sobą.

Co potrafią zrobić z piłką? Doświadczenie pokazuje, że wręcz cuda. Co ważne, każdy ma prawo dostosować poziom trudności danej stacji do własnych zdolności. Kacpa oraz główny współorganizator - R8, liczą na udział zawodowców, ale też pasjonatów pomarańczowej piłki, pragnących sprawdzić się w warunkach niczym ze światowego topu.

A skoro o całym globie mowa, nad przebiegiem zmagań czuwał będzie ten, który jako pierwszy z Polski znalazł się w elitarnej lidze NBA, Cezary Trybański. Jego obecność sprawia, że poprzeczka powędruje bardzo wysoko - były gracz m in. Memphis Grizzlies czy New York Knicks mierzy bowiem 218 cm wzrostu!

Towarzyszyć mu będą również przedstawiciele walczącego o awans do I ligi R8 Basketu Kraków. Kto? Wszystko wyjaśni się na miejscu!

Oprócz licznych zestawów ćwiczeń i rywalizacji gości czekają spore atrakcje w postaci choćby konkursu wsadów autorstwa Piotra Grabowskiego. Przygotowane zostały także upominki oraz kilka niespodzianek.

Na parkiecie oczekiwanych jest kilkuset śmiałków. Wcześniejsze edycje przeprowadzane w Warszawie, Katowicach czy Grudziądzu kończyły się dużym sukcesem. Teraz w gronie zwycięskich miejsc planuje być Kraków.

Warto podkreślić, że zaangażować się w projekt Kacpa R8 Challenge mogą wszyscy powyżej 9 roku życia. Granice praktycznie nie istnieją! Zgłoszenia należy kierować na adres kontakt@kacpa.pl

Plan imprezy (23 kwietnia - niedziela. Mała Hala Tauron Arena Kraków):

g. 10 - Rejestracja

g. 11 - Start

g. 15 - Wielki Finał

ZAPRASZAMY do podjęcia wyzwania oraz kibicowania!