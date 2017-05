Czas na fetę! R8 Basket zagra ostatni mecz sezonu

W sobotę o godzinie 16 koszykarze R8 Basket AZS Politechnika Kraków rozegrają ostatni mecz w sezonie. ze Śląskiem Wrocław. Jego stawką będzie tytuł mistrza drugiej ligi. Przed tygodniem "Pomarańczowi" wygrali we Wrocławiu 89:70. Tylko porażka wyższa niż dziewiętnastoma punktami sprawi, że ten tytuł nie zostanie w Krakowie.

Obydwa zespoły już wcześniej zapewniły sobie awans do pierwszej ligi, więc będzie też okazja, aby fetować ten sukces. Choć początek meczu zaplanowano na 16, to warto przyjść do małej hali Tauron Areny już dwie godziny wcześniej, gdyż organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Odbędzie się turniej Małej Ligi Koszykarskiej Radwan Sport i konkursy z nagrodami. Kwadrans przed spotkaniem zaplanowano efektowną prezentację drużyn. A po zakończeniu spotkania odbędzie się wielka feta z wręczeniem pucharów, medali i nagród indywidualnych.



Krakowianie są zdecydowanym faworytem tego spotkania We Wrocławiu wywalczyli 19-punktową zaliczkę, a mogła ona być jeszcze wyższa, bo w pewnym momencie wynosiła nawet 30 punktów. Trener Rafała Knap dał w tym spotkaniu pograć wszystkim zawodnikom, zwłaszcza tym, którzy w play off rzadziej pojawiali się na parkiecie.



