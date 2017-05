AZS UMCS Lublin - R8 Basket AZS Politechnika Kraków 63:86. Awans R8 Basket!

Koszykarze R8 Basket AZS Politechnika Kraków w efektownym stylu zrealizowali postawiony przed rozpoczęciem sezonu cel i zapewnili sobie awans do pierwszej ligi. W drugim półfinałowym spotkaniu pokonali w Lublinie AZS UMCS, a to oznaczało wygranie serii z tym zespołem 2-0.

Zdjęcie Koszykarze R8 Basket w przyszłym sezonie zagrają na zapleczu Ekstraligi /Paweł Krawczyk /INTERIA.PL

Krakowianie byli przed tym meczem pewni swego, ale podkreślali fakt, że w Lublinie gra się bardzo ciężko, a AZS ostatnią porażkę we własnej hali poniósł 16 kwietnia 2016 roku. Początek spotkania mógł potwierdzać te obawy, gdy gospodarze szybko objęli prowadzenie 6:0, a potem 8:1. "Pomarańczowi" opanowali jednak sytuację i odrobili straty. Potem już systematycznie powiększali przewagę. Tylko raz na tablicy wyników pojawił się remis - po 11. Pierwszą kwartę R8 Basket wygrał 25:18.



Druga kwarta była już tradycyjnie popisem krakowskiego zespołu. Podopieczni Rafała Knapa już w pełni kontrolowali przebieg gry i schodzili na przerwę przy prowadzeniu 49:30. W pierwszej połowie najskuteczniejszym zawodnikiem gości był Marcin Malczyk, który zdobył 10 punktów i trafił dwa razy zza łuku.



W drugiej połowie R8 Basket kontrolował przebieg wydarzeń na parkiecie, a po końcowej syrenie mógł świętować zasłużony awans. R8 Basket zapewnił sobie awans do pierwszej ligi, ale to nie oznacza końca sezonu.



Krakowski zespół czeka jeszcze finałowa rywalizacja (też do dwóch zwycięstw) o mistrzostwo II ligi ze zwycięzcą rywalizacji KK Warszawa - Śląsk Wrocław.



AZS UMCS LUBLIN - R8 BASKET AZS POLITECHNIKA KRAKÓW 63:86 (18:25, 12:24, 16:16, 17:21)

AZS UMCS: Karolak 16, Wiśniewski 13, Tradecki 13, Stefaniuk 5, Dusiło 5 - Kowalczuk 4, Myśliwiec 3, Jagoda 2, Beczek 2, Krzeszowski, Nycz.



R8 BASKET: Pisarczyk 17, Malczyk 16, Pełka 13, Załucki 11, Baran 5 - Hlebowicki 8, Stalicki 7, Kwiatkowski 5, Derkowski 2, Zieliński 2, Dwernicki, Stecko.



Stan rywalizacji (do dwóch zwycięstw): 2-0.

Grzegorz Wojtowicz