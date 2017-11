Ogień olimpijski dotarł do Korei Południowej (wideo)

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Ogień olimpijski dotarł do Korei Południowej. Podczas specjalnej uroczystości w Seulu odebrał go premier Lee Nak-yon, po czym przekazał pochodnię łyżwiarce figurowej You Young. To ona rozpoczęła sztafetę, która ruszyła w drogę liczącą ponad 2000 kilometrów. Weźmie w niej udział 7500 osób.