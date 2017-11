Tajner: Jesteśmy gotowi na IO. Wideo

Apoloniusz Tajner zapewnił, że przynajmniej jeśli chodzi o podległych mu jako prezesowi Polskiego Związku Narciarskiego sportowców wszystkie przygotowania do igrzysk w Pjongczangu są dopięte na ostatni guzik. Zdradził też swoje odczucie odnośnie miasta-gospodarza igrzysk. - Byłem tam, bardzo fajne miejsce, ale jest tam trochę inaczej, bo jest to kurort, gdzie nie ma żadnej wioski czy miasteczka. Jest to po prostu miejscowość wypoczynkowa, w tej chwili nadal bardzo dynamicznie rozbudowywana. Fajne miejsce, tylko już teraz zastanawiam się, co będziemy tam robili oprócz startów - zażartował Tajner.