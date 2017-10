Pjongczang 2018. Hojnisz zadowolona z przygotowań. Wideo

Do zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu pozostało 100 dni. Polskie biathlonistki nie są co prawda głównymi faworytkami do medali, ale wielu fachowców stawia je w roli potencjalnego "czarnego konia". - Jestem zadowolona z moich przygotowań. Cieszę się, że żadna kontuzja mnie nie dopadła i mogłam w 100 procentach pracować tak, jak to było zaplanowane. Dla mnie to jest priorytet i mam nadzieję, że nic do tych igrzysk się nie stanie. W tamtym roku mieliśmy w Pjonczangu próbę przedolimpijską. Wiadomo, był to jeszcze okres, kiedy nie wszystko było gotowe i teraz na pewno dużo lepiej to wygląda, ale profil trasy i strzelnicę obadałam - powiedziała Monika Hojnisz/TVN24/x-news