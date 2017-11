Pjongczang 2018. "Z dumą wspieramy mamy" - nowa odsłona kampanii

Na prawie 100 dni przed ceremonią otwarcia igrzysk olimpijskich Pjongczang 2018, Procter & Gamble, światowy partner olimpijski, zaprezentował spot pt. „Love Over Bias” („Miłość ponad uprzedzenia”), czyli najnowszą odsłonę nagradzanej kampanii „Dziękuję Ci, Mamo”. Film pokazuje, jak mógłby wyglądać świat, gdybyśmy wszyscy patrzyli na siebie oczami matek.

Zdjęcie Michelle Kwan /AFP

Filmy z poprzednich kampanii olimpijskich P&G zdobyły uznanie krytyków i należą do najczęściej oglądanych spotów olimpijskich wszech czasów. "Miłość ponad uprzedzenia" przedstawia prawdziwe historie zmagań sportowców widziane oczami ich mam oraz oddaje ducha igrzysk olimpijskich, których zadaniem jest nakłanianie do jednoczenia się wokół rzeczy, które łączą mimo różnic. Ponieważ wszyscy, którzy doświadczyli uprzedzeń i osądów ze strony innych, mają bardzo potężnego sojusznika, osobę, która była przy nich od samego początku, broniąc ich mimo wszelkich przeciwności losu... swoją mamę.



W filmie znalazło się sześć krótkich scen ukazujących walkę sportowców z uprzedzeniami, które są tak zróżnicowane, jak dyscypliny, w których oni rywalizują:

- o dziewczynce dorastającej w kulturze, w której kobiecość wyklucza rywalizację

- o chłopcu, który marzy o dyscyplinie sportu, na której uprawianie ledwo stać jego ciężko pracujących rodziców

- o dzieciach różnych ras, wyznań i orientacji seksualnych, które nie mogą znaleźć nikogo podobnego do siebie, kto uprawiałby ich ukochaną dyscyplinę sportu

Film podkreśla rolę mamy jako pierwszego i największego obrońcy swojego dziecka - osoby, która dostrzega w nim potencjał niezależnie od opinii innych. Celem filmu jest sprowokowanie do rozmowy o uprzedzeniach i o tym, jak mogą one hamować rozwój potencjału ludzi, a także potrzebie poszukiwania rzeczy, które mogą nas zjednoczyć, pomimo dzielących nas różnic.

Sportowcy na całym świecie są zgodni, że na drodze prowadzącej do igrzysk olimpijskich często natrafiają na przeszkody, wynikające z uprzedzeń na temat wyglądu, preferencji seksualnych czy praktyk religijnych. Niedawne badanie przeprowadzone w imieniu P&G przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski wśród olimpijczyków wykazało, że:

- 55 procent badanych doświadczyło w dzieciństwie uprzedzeń i osądów ze strony innych osób,

- większość ankietowanych (53 procent) odpowiedziała, że ich mamy stanowiły największe wsparcie w obliczu uprzedzeń, z którymi się spotykali,

- niemal wszyscy (99 procent) stwierdzili, że tym, co pomogło im zostać olimpijczykami, było wsparcie ich mam

Inspiracją dla Procter & Gamble byli sportowcy, których kariera zawodnicza i osobiste doświadczenia odzwierciedlają ideę kampanii:

- Michelle Kwan (Stany Zjednoczone) dwukrotna medalistka olimpijska, której rodzina wspierała jej marzenia, mimo trudności finansowych,

- Zahry Lari - trzykrotna mistrzyni kraju w łyżwiarstwie figurowym ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

- Mathilde Petitjean (Togo) - pierwsza reprezentantka państwa Afryki Zachodniej w narciarstwie biegowym,

- Carina Vogt (Niemcy) - pierwsza w historii złota medalistka w skokach narciarskich, podczas igrzysk olimpijskich.

"Film "Miłość ponad uprzedzenia" bardzo przypomina doświadczenia moje i mojej mamy w drodze na igrzyska olimpijskie" - powiedziała Michelle Kwan. "Bezwarunkowa miłość i wsparcie mojej mamy zdecydowanie pomogły mi wznieść się ponad osądy ze strony innych osób. Miałyśmy mniej środków niż niektórzy moi rywale, ale wykorzystałyśmy nasze możliwości w maksymalnym stopniu i razem poradziłyśmy sobie. P&G zawsze docenia rolę, jaką nasze mamy odgrywają w naszej olimpijskiej przygodzie, dlatego właśnie z dumą reprezentuję P&G na igrzyskach olimpijskich" - dodała.

Kampania jest częścią szerszych działań, w których firma wykorzystuje siłę przekazu reklamowego do inicjowania dyskusji na ważne tematy, takie jak np. uprzedzenie. P&G od dłuższego czasu prowadzi akcje promujące debatę dotyczące kwestii takich jak dyskryminacja ze względu na płeć (Ariel Share the Load, Always Like a Girl (#JakDziewczyna), SK-II Marriage Market Takeover, Secret’s Ladies’ Room Stress Test czy We See Equal), rasę (The Talk) i orientację seksualną (Vicks Touch of Care).



"W Procter & Gamble pragniemy stworzyć lepszy świat dla każdego - świat wolny od uprzedzeń, w którym panuje równość reprezentacji, głosu i szans" - komentuje Marc Pritchard, P&G Global Brand Officer. "Świat, w którym jest więcej równości sprawia, że społeczeństwo jest lepsze, a gospodarka się rozwija. Niestety, ta równość jest ograniczana różnymi uprzedzeniami. Mamy świadomość, że możemy wykorzystać nasz głos w dobrej sprawie i zwrócić uwagę na problem zachowań, które hamują ludzki potencjał. Mamy nadzieję, że naszymi działaniami zachęcimy do otwartej dyskusji, a tym samym wpłyniemy na postawy, a może nawet zmienimy zachowania" - zaznaczył.



"Miłość ponad uprzedzenia" wyreżyserowała Alma Har’el, w której dorobku znajdują się m.in. uznane filmy "Bombay Beach" i "LoveTrue". Spot będzie wyświetlany w pełnej, 93-sekundowej wersji cyfrowej i w skróconym wariancie telewizyjnym w ponad 20 krajach.



Aby dowiedzieć się więcej na temat tych i innych sportowców, wystarczy udostępnić hasztag #LoveOverBias i odwiedzić stronę www.LoveOverBias.com.



O programie olimpijskim Procter & Gamble:

Marki P&G, takie jakm.in. Always, Gillette, Pantene, Head & Shoulders, Tide, Bounty i Downy, będą wspierać kampanię olimpijską wykorzystując rozmaite kanały komunikacji w mediach i działania w punktach sprzedaży. Procter & Gamble robi wszystko, aby dawać mamom to, co najlepsze każdego dnia - nie tylko mamom olimpijczyków, ale wszystkim mamom na całym świecie. Jako światowy partner olimpijski, P&G poprzez marki takie jak Vizir®, Gillette czy Pampers, zarówno współpracuje ze sportowcami podczas ich olimpijskiej przygody, jaki i docenia mamy, które wspierały ich na każdym kroku.