Pjongczang 2018. Nowe stroje atutem norweskich panczenistów

Norwescy eksperci od aerodynamiki opracowali nowe stroje dla swoich panczenistów na igrzyska olimpijskie w Pjongczangu. Ich zdaniem, dają taką przewagę, że można je uznać za "asa w rękawie”.

Panczeniści z Norwegii będą występować teraz w niebieskich strojach

Ich najważniejszym elementem jest kolor, który po raz pierwszy w historii zawodów międzynarodowych reprezentacji Norwegii został zmieniony z czerwonego na niebieski.

"W przypadku tego konkretnego materiału użytego do uszycia nowych kombinezonów przebadaliśmy wszystkie dostępne kolory i ku naszemu zaskoczeniu niebieski wypadł najlepiej. W porównaniu do używanego przez całe lata czerwonego pomiary wykazały, że na zmianie koloru można zarobić ważne setne sekundy decydujące o medalu lub czwartym miejscu" - wyjaśnił dyrektor projektu "Najwyższa szybkość" Havard Myklebust.

"Wielokrotne testy naszych nowych strojów wyraźnie wykazały, że kolor wpływa na aerodynamikę materiału i jeżeli 90 procent oporu biegacza to powietrze, to jego redukcja o jeden procent daje wymierną korzyść, a to nam się chyba udało" - dodał.

Nowe kombinezony reprezentacji Norwegii zostaną zaprezentowane podczas pierwszych zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Heerenveen w dniach 10-12 listopada, lecz będą to rodzaje prototypów przeznaczone do dalszych testów.

"Tak, aby rywale nie poznali naszej tajemnicy szykowanej na Pjongczang. Dzisiaj to Holendrzy uważają, że mają najszybsze stroje. Jednak muszę nieskromnie, lecz z całą powagą, powiedzieć, że się bardzo mylą" - podkreślił Myklebust.