Pjongczang 2018. Harley Windsor, pierwszy rdzenny Australijczyk na ZIO

Łyżwiarz figurowy Harley Windsor jest pierwszym rdzennym Australijczykiem, który wystąpi w zimowych igrzyskach. Znalazł się w olimpijskiej kadrze na zawody w Pjongczangu, a jego partnerką jest urodzona w Rosji Jekaterina Aleksandrowska.

Zdjęcie Harley Windsor w parze z Jekateriną Aleksandrowską /AFP

- Dorastałem w społeczności Aborygenów, zawsze troszczyłem się o ich kulturę. To była duża część mojego życia, z czego jestem bardzo dumny - stwierdził 21-letni Windsor, tegoroczny mistrz świata juniorów w parach sportowych.

Reklama

Obecnie w Australii mieszka około 460 tysięcy Aborygenów.

Windsor przypadkowo trafił do łyżwiarstwa w wieku 8 lat. Jadąc z mamą do restauracji, kobieta pomyliła drogi i skręciła w uliczkę, gdzie znajdowało się małe lodowisko. Chłopiec przekonał ją, że chciałby spróbować pojeździć na łyżwach. Po wejściu na lód przewrócił się, ale ten sport szybko mu się spodobał. Po pewnym czasie zaczął trenować łyżwiarstwo, choć nie mógł znaleźć odpowiedniej partnerki. Dlatego za namową jednego z trenerów udał się do Moskwy, gdzie poznał 17-letnią dziś Aleksandrowską. Australijski paszport otrzymała kilka tygodni temu. Obecnie sporo czasu spędzają na wspólnych treningach w Rosji.

Podczas letnich igrzysk w Sydney w 2000 roku olimpijski znicz zapaliła lekkoatletka wywodząca się z plemienia Aborygenów Cathy Freeman. Podczas tamtej olimpiady zdobyła złoty medal w biegu na 400 m; cztery lata wcześniej w Atlancie była druga.