Pjongczang 2018. Gry wideo będą towarzyszyć igrzyskom

Zimowym igrzyskom olimpijskim w koreańskim Pjongczangu towarzyszyć będzie turniej e-sportowy dla graczy z całego świata. Swoich sił w grach wideo będą mogli również spróbować zawodnicy i kibice. W przyszłości e-sporty mogą wejść do programu igrzysk na stałe.

Zdjęcie Ogień i flaga olimpijska /AFP

Turniej w grze StarCraft II odbędzie się w Pjongczangu bezpośrednio przez igrzyskami. Rozgrywki są dostępne dla wszystkich, kwalifikacje ruszyły w listopadzie.

Reklama

Za przygotowywanie imprezy odpowiada firma Intel, znana z organizacji dorocznych turniejów w najpopularniejszych grach komputerowych. Imprezy tego typu co roku gromadzą tłumy kibiców i graczy, odbywają się w wielkich sportowych halach, m.in. katowickim Spodku.

Oprócz turnieju, na arenach igrzysk oraz w całej wiosce olimpijskiej każdy będzie mógł również spróbować swoich sił w oficjalnej grze olimpijskiej Steep Road to the Olympics, która pozwala wcielić się m.in. w narciarza zjazdowego oraz skoczka narciarskiego.

E-sport zyskuje coraz większą popularność. Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) uznał pod koniec października profesjonalną rywalizację w grach komputerowych za sport oraz "dobrą platformę" do realizacji celów ruchu olimpijskiego.

Przewodniczący MKOl Thomas Bach zaznaczył, że świat gier musi jednak przejść pewne zmiany.

"Chcemy promować tolerancję, pokój oraz odżegnywanie się od używania siły. To nie do końca łączy się z tym, co widać w grach wideo pełnych przemocy, zabijania i eksplozji. Trzeba wyznaczyć w tej kwestii jasne standardy" - mówił niedawno Bach.

Przewodniczący stwierdził również, że jak dotąd brak jest jednej federacji zarządzającej e-sportowymi rozgrywkami.

Włączenie gier wideo do programu igrzysk, w dłużej perspektywie, nie jest jednak niemożliwe. Kroki w tej sprawie podjęli m.in. przedstawiciele Paryża, organizatora igrzysk olimpijskich w 2024 roku.

E-sporty będą konkurencją medalową podczas igrzysk azjatyckich w 2022 roku. Wirtualne zawody towarzyszą również wyścigom Formuły 1.

Zimowe igrzyska olimpijskie w Pjongczangu odbędą się w dniach 9-25 lutego 2018 r.