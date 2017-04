Orlen Warsaw Marathon&Games. Wyzwalamy sportową energię Warszawy

Już niecałe trzy tygodnie zostały do Orlen Warsaw Games (22-23-kwietnia), rodzinnego pikniku otwartego dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Wydarzenie odbędzie się w ramach Narodowego Święta Sportu i poprzedzi zmagania biegaczy na największej imprezie biegowej w Polsce - Orlen Warsaw Marathon.

Zdjęcie Orlen Warsaw Marathon&Games potrwa w dniach 22-23 kwietnia /fot. Orlen Warsaw Marathon /

Całodniowy piknik, który odbędzie się w sobotę 22 kwietnia na terenie Parku Agrykola, będzie pełny aktywnej zabawy i zdrowej rywalizacji dla wszystkich osób, które chcą odkryć w sobie sportową pasję.

Jedną z głównych atrakcji Orlen Warsaw Games będzie Marszobieg BiegamBoLubię, organizowany wspólnie z Programem Trzecim Polskiego Radia. 3333 osoby wystartują w pamiątkowych koszulkach na trzykilometrowej trasie wiodącej przez Łazienki Królewskie i ul. Myśliwiecką, aby następnie wrócić na metę u stóp Zamku Ujazdowskiego.

Położone na terenie Parku Agrykola stadion i bieżnia staną się areną zmagań najmłodszych sportowców w ramach zawodów "Lekkoatletyka dla każdego". Razem z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki spróbujemy zarazić kilka tysięcy dzieci pasją do sportu i odnaleźć następców polskich mistrzów olimpijskich. Po zakończonych zawodach, od godz. 14:30, każdy chętny pod okiem doświadczonych instruktorów będzie mógł spróbować swoich sił w technicznych dyscyplinach lekkoatletycznych.

Z kolei słynny zjazd na ulicy Agrykola stanie się miejscem rywalizacji longboardów i pochodzących z Nowej Zelandii trzykołowych pojazdów typu Drift Trike. Dodatkowo, podczas Orlen Warsaw Games w strefie sportów miejskich powstanie skatepark, w którym będzie można wziąć lekcję nauki jazdy na desce. Tam też odbędą się warsztaty dla najmłodszych, zawody i pokazy czołowych zawodników tej dyscypliny w Polsce.

Również fani gier zespołowych znajdą coś dla siebie. Piłka nożna zaprezentuje się w dwóch odsłonach: bubble football, gdzie zawodnicy podczas rozgrywek założą wypełnione powietrzem kule oraz freestyle football w formie warsztatów i pokazów ewolucji piłkarskich. Streetball - uliczna wersja koszykówki okraszona będzie pokazem wsadów Rafała "Lipka" Lipińskiego oraz konkursem rzutów za 3 punkty. Natomiast na boisku do siatkówki odbędą się lekcje WF-u z Mistrzem, czyli rozgrywki i zajęcia ze znanymi sportowcami.

Kolejną strefą podczas rodzinnego pikniku organizowanego przez PKN Orlen będzie strefa sportów siłowych, a więc ogólnodostępne treningi i zawody crossfit, pokazy street workout oraz zajęcia Boot Camp Power Training. Miłośnicy precyzji w sportowej rywalizacji będą mogli spróbować swych sił w sportach skandynawskich jak na przykład boule, kubb czy fińskie kręgle.

Różnorodność dyscyplin podczas Orlen Warsaw Games to dowód na to, że sport, który najczęściej kojarzy się z wysiłkiem fizycznym to przede wszystkim dobra zabawa i pozytywna energia dla każdego. Startujemy w sobotę 22 kwietnia, od godziny 11 w Parku Agrykola. Wstęp wolny.

Orlen Warsaw Games to niespotykane w skali kraju wydarzenie sportowe, w którym uczestniczyć będzie mógł każdy, bez względu na wiek i poziom swojej aktywności sportowej. Unikalne atrakcje powiązane z najbardziej popularnymi dyscyplinami sportu w Polsce pozwolą przybliżyć uczestnikom zasady obowiązujące w poszczególnych konkurencjach i sprawdzić swoje predyspozycje do ich uprawiania. To wszystko pod czujnym okiem mistrzów olimpijskich, członków Grupy Sportowej Orlen.

Orlen Warsaw Marathon to największa impreza biegowa w Polsce. W czterech edycjach wydarzenia wzięło udział ponad 130 tys. biegaczy, a impreza na stałe zapisała się na biegowej mapie Polski. Narodowe Święto Biegania zadebiutowało w 2013 r. Co roku biegacze mają szansę zmierzyć się

z własnymi siłami na dwóch dystansach - maratońskim oraz na 10 km. W ramach Orlen Warsaw Marathon organizowane są również Mistrzostwa Polski w Maratonie Mężczyzn, a pula nagród pieniężnych porównywalna jest z czołowymi imprezami biegowymi w Europie.

Orlen Warsaw Marathon to nie tylko frekwencyjny sukces i uznanie biegaczy. W 2016 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) przyznało biegowi na dystansie 42,195 km wyróżnienie IAAF Silver Label, doceniając wysoki poziom sportowy i organizacyjny maratonu.