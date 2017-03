Orlen Warsaw Marathon&Games. Sebastian Chmara: Impreza dla wszystkich

Już za niespełna miesiąc rozpocznie się wielka sportowa impreza w Warszawie - Narodowe Święto Sportu. 22 i 23 kwietnia stolica naszego kraju zamieni się w ogromną arenę. Każdy znajdzie coś dla siebie biorąc udział w Orlen Warsaw Games lub też może podjąć wyzwanie startując w Orlen Warsaw Marathonie. - Miło jest oglądać ludzi, którzy są szczęśliwi przekraczając linię mety maratonu, bo to jest wysiłek niemiłosierny. Czasami aż trudno opisać tę radość słowami - powiedział Interii wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.

Zdjęcie Sebastian Chmara /Fot. Łukasz Nowaczyk /

W tym roku odbędzie się już piąta edycja Orlen Warsaw Marathon - największej imprezy biegowej w Polsce, która zbiera liczne nagrody i pochwały. Organizatorzy postanowili rozszerzyć ofertę, żeby jeszcze bardziej zachęcić Polaków do aktywnego i zdrowego trybu życia. W przeddzień Orlen Warsaw Marathonu odbędzie się rodzinny piknik sportowy - Orlen Warsaw Games.



Na uczestników czeka moc atrakcji i dla dużych i dla małych. Bogaty wachlarz imprez sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie.



- Mnóstwo atrakcji dla osób, które lubią spędzać czas na świeżym powietrzu, na sportowo. W ramach Orlen Warsaw Games odbędzie się rywalizacja dzieci z programu PZLA "Lekkoatletyka dla każdego". Dzieci będą rywalizowały na stadionie lekkoatletycznym, a po zakończeniu, przewidujemy że około godziny 14, stadion będzie otwarty dla rodzin z dziećmi, gdzie będzie można sprawdzić się w różnych bojach lekkoatletycznych: skoku wzwyż w towarzystwie na przykład Artura Partyki, sprawdzić się na krótkim dystansie sprinterskim i zmierzyć sobie czas lub porzucać oszczepem specjalnie dedykowanym dla amatorów - mówi Sebastian Chmara.





Ci co lubią aktywność będą mogli sprawdzić swoje umiejętności, a także poczuć ducha sportowej rywalizacji. Do wyboru mamy m.in. siatkówkę, koszykówkę, skatepark, czy nową odmianę piłki nożnej - bubble football. Coraz bardziej popularny jest crossfit, czyli program treningu siłowego i kondycyjnego, poprawiający motorykę oraz wytrzymałość. Na Agrykoli będzie okazja, żeby spróbować swoich sił pod okiem profesjonalnych trenerów i instruktorów. Ergonometry, rowery stacjonarne, bieżnie... Z tego wszystkiego będzie można skorzystać podczas Orlen Warsaw Games.



Skoro piknik rodzinny, to organizatorzy zadbali też o najmłodszych, żeby w formie zabawy zaszczepić u nich zamiłowanie do sportu i oderwać od komputerów oraz innych urządzeń elektronicznych, choć miłośnicy gier również będą mieli swoją strefę. Dzieci aktywnie spędzą czas na torach przeszkód, w mini parku linowym, strefie dmuchańców, a także podczas zabaw prowadzonych przez doświadczonych animatorów. Dla artystycznych dusz przewidziano konkursy plastyczne.



Zdrowy styl życia to nie tylko aktywność fizyczna, ale też odpowiednia dieta. Wiedzą o prawidłowym odżywianiu będą się dzielić najlepsi kucharze, którzy też przygotują dania z różnych stron świata.



Spotkanie ze znanym sportowcem, autograf, a może selfie? Na Agrykoli będzie na to szansa. - Pojawi się Tomasz Majewski, Artur Partyka, gwiazdy Grupy Sportowej Orlen - wylicza Sebastian Chmara.



Na koniec zagrają gwiazdy polskiej sceny muzycznej.



Kulminacyjnym punktem Narodowego Święta Sportu będzie oczywiście Orlen Warsaw Marathon, w którym mogą wziąć udział zarówno zawodowcy, jak i amatorzy. - Maraton to jest dystans dedykowany dla osób, które trochę biegają. Trudno pokonać 42,195 km nie przygotowując się do niego, nawet biegnąc bardzo wolno, powyżej pięciu godzin. Trzeba poświęcić trochę czasu, żeby organizm przygotować do tak długiego zmęczenia i wysiłku - zaznaczył Sebastian Chmara.



- W ramach Narodowego Święta Sportu mamy też bieg na 10 km. I jest to bieg taki, na który mogą sobie pozwolić osoby, które nie biegają systematycznie. Owszem, startują zawodnicy, którzy potrafią pobiec w granicach trzydziestu kilku minut. Są to osoby, które systematycznie ćwiczą i trenują, prawie jak zawodowcy. Ale są też tacy, którzy biegają powyżej godziny na tym dystansie - stwierdził wiceprezes PZLA.

Czy nasz były znakomity lekkoatleta Sebastian Chmara zmierzy się z Orlen Warsaw Marathonem?



- Nie wystartuję (śmiech). Nie można pozwolić sobie na to, żeby organizować taką imprezę i jednocześnie brać w niej udział. Oczywiście będę na Orlen Warsaw Games razem z dziećmi z programu "Lekkoatletyka dla każdego" i bezwzględnie na mecie maratonu, gdzie czekamy na biegaczy i wręczamy im medale. Inna rola, ale też bardzo wdzięczna, bo miło jest oglądać ludzi, którzy są szczęśliwi przekraczając linię mety, bo to jest wysiłek niemiłosierny. Czasami aż trudno opisać tę radość słowami - zaznaczył Sebastian Chmara.

Robert Kopeć

Program Orlen Warsaw Games - 22 kwietnia

11:00 Otwarcie Orlen Warsaw Games

14:00 Otwarcie strefy lekkoatletycznej

16:00 Marszobieg "Biegam, Bo Lubię"

17:00 Koncerty gwiazd

19:00 Zakończenie Orlen Warsaw Games

Orlen Warsaw Marathon - 23 kwietnia

9:00 start biegu maratońskiego