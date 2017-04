Orlen Warsaw Marathon&Games. Plejada gwiazd w stolicy

Znamy już pierwsze nazwiska gwiazd, które zobaczymy w trakcie Narodowego Święta Sportu w Warszawie (22-23 kwietnia). W Orlen Warsaw Marathonie wystąpi ubiegłoroczny triumfator Artur Kozłowski, a także mocny Ukrainiec Dmitrij Baranowski. Plejadę polskich gwiazd lekkiej atletyki z Anitą Włodarczyk na czele zobaczymy podczas Orlen Warsaw Games.

Zdjęcie Anitę Włodarczyk zobaczymy na Orlen Warsaw Games /AFP

- Rekord życiowy Baranowskiego to 2:07.15. Wiem, że mocno przygotowuje się do Orlen Warsaw Marathonu. Ostatnio miał przerwę, która moim zdaniem będzie dla niego korzystna. Na maratonie w Fukuoce pierwsze 34 kilometry pobiegł bardzo dobrze i ukończył te zawody na ósmym miejscu z czasem 2:11.39. Myślę, że jest to zawodnik, który może pobiec w granicach 2:08 - 2:09. To zapewne jeszcze nie koniec i będziemy mieli jeszcze kilka gwiazd z rekordami życiowymi w granicach 2:07 - powiedział Interii wiceprezes Polskiego Związki Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.



Orlen Warsaw Marthon jest kulminacją Narodowego Święta Sportu. Piąta edycja odbędzie się 23 kwietnia. Start i meta OWM tradycyjnie umiejscowiona jest na błoniach Stadionu PGE Narodowy.



Dzień wcześniej Agrykola zamieni się w wielką sportową arenę. Na Orlen Warsaw Games każdy znajdzie coś dla siebie, a na uczestników czeka moc atrakcji zarówno dla dużych i dla małych. Podczas sportowego pikniku rodzinnego nie zabraknie gwiazd polskiego sportu z Anitą Włodarczyk na czele. Oprócz naszej mistrzyni olimpijskiej i rekordzistki świata, na Orlen Warsaw Games zobaczymy jeszcze Oktawię Nowacką, Marię Andrejczyk, Piotr Małachowskiego, Pawła Fajdka, a także naszych były znakomitych lekkoatletów: Artura Partykę, Tomasza Majewskiego, Marka Plawgę i Pawła Januszewskiego.



Orlen Warsaw Games uświetni koncert gwiazd. Na estradzie wystąpią: Mezzo, Sarsa, Natalia Nykiel, Varius Manx z Kasią Stankiewicz.



Program Orlen Warsaw Games - 22 kwietnia

11:00 Otwarcie Orlen Warsaw Games

14:00 Otwarcie strefy lekkoatletycznej

16:00 Marszobieg "Biegam, Bo Lubię"

17:00 Koncerty gwiazd

19:00 Zakończenie Orlen Warsaw Games

Orlen Warsaw Marathon - 23 kwietnia

9:00 start biegu maratońskiego

Robert Kopeć