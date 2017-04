23 kwietnia odbędą się w Orlen Warsaw Martahon i bieg Oshee na 10 kilometrów. To już ostatni moment na zakup pakietu startowego on-line

Zdjęcie Orlen Warsaw Marathon /INTERIA.PL

Przygotowujesz się do dystansu maratońskiego lub biegu Oshee 10 km ale w ferworze treningów zapomniałeś o rejestracji?



To ostatni moment, żeby zakupić pakiet startowy on-line! Tylko do 15 kwietnia 2017 r. do godz. 23:59! kliknij TUTAJ.