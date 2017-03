Orlen Warsaw Marathon puka do drzwi największych maratonów Europy

Niemal pięciu tysięcy biegaczy brakuje Orlen Warsaw Marathon, by wejść do dziesiątki największych imprez biegowych w Europie. Patrząc jednak na to, jak największe polskie wydarzenie biegowe się rozwija, jest to realne.

Zdjęcie Pierwsza edycja Orlen Warsaw Marathon z 2013 roku /Tomasz Niesłuchowski / Orlen Warsaw Marathon Orlen Warsaw Marathon, czyli "Dar Serca dla..."

Orlen Warsaw Marathon, mimo dopiero piątej edycji, już dawno zyskał miano największej imprezy biegowej nad Wisłą. W ubiegłym roku wystartowało w nim ponad 6,5 tys. zawodników i było to największe tego typu wydarzenie w Polsce.



Nie padł jednak rekord. Ten ustanowiono rok wcześniej, również w Orlen Warsaw Marathon. Wówczas metę minęło 7349 biegaczy. W tym roku organizatorzy liczą na jeszcze lepszy wynik.



Nie będzie to łatwe, bo w ciągu roku w Polsce organizuje się ponad 100 maratonów. Z ciekawości sprawdziliśmy, ile brakuje OWM do największych imprez biegowych w Europie. Na dziś sporo, ale wejście do czołowej "dziesiątki" w perspektywie kilku lat wydaje się realne.



Tymczasem największe maratony na świecie to od lat Tokio (w ubiegłym roku 300 tys!), Nowy Jork i Boston.



Największe maratony w Europie w sezonie 2015/2016:



1. Marathon de Paris - 41 801 uczestników (2016 rok)



2. Virgin London Marathon - 39 200 (2016)



3. Berlin Marathon - 28 000 (2015)



4. Marato Barcelona - 16 506 (2016)



5. Maraton Valencia - 14 088 (2015)



6. Maratona di Roma - 13 881 (2016)



7. Frankfurt Marathon - 13 662 (2015)



8. Dublin Marathon - 12 938 (2015)



9. Marathon Rotterdam - 12 814 (2016)



10. Maraton w Amsterdamie - 12 359 (2015)