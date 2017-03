Orlen Warsaw Marathon. Ostatnia szansa na imienny numer startowy

Piąta edycja Orlen Warsaw Marathon odbędzie się 23 kwietnia. Chcesz wystartować ze spersonalizowanym numerem z własnym imieniem? Jest na to ostatnia szansa.

Tylko do najbliższego piątku 31 marca wszyscy zarejestrowani zawodnicy maratonu, którzy wniosą opłatę startową, otrzymają właśnie taki wyjątkowy spersonalizowany numer. Zarejestrowani biegacze mogą dokonać płatności po zalogowaniu się na konto zawodnika.



Start i meta Orlen Warsaw Marathonu tradycyjnie umiejscowiona jest na błoniach Stadionu PGE Narodowy. Pakiety zostały przygotowane tak, by każdy mógł znaleźć dla siebie odpowiednią propozycję, w najlepszej cenie. Bieg maratoński to trzy wersje - Basic (69 zł), Standard (99 zł) i Premium (139 zł).



Kto nie czuje się na siłach, żeby pokonać 42 kilometry i 195 metrów, może wziąć udział w biegu na zdecydowanie krótszym dystansie - Oshee 10 km. Tutaj biegacze mają do wyboru dwie opcje Basic (39 zł) i Standard (69 zł).



Ostatnim dniem rejestracji w internecie jest 15 kwietnia.

