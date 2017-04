Orlen Warsaw Marathon. Największa impreza biegowa w Polsce już w ten weekend

W ten weekend w Warszawie odbędzie się największa impreza biegowa w Polsce – Orlen Warsaw Marathon. Niedziela w stolicy będzie dniem zarezerwowanym dla biegaczy. Zawodnicy zmierzą się na dystansie maratońskim oraz w biegu OSHEE 10 km.

Orlen Warsaw Marathon zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem

To już piąta edycja największej, najszybszej i zorganizowanej na najwyższym światowym poziomie imprezy biegowej w kraju. Podczas czterech edycji w wydarzeniu wzięło udział już ponad 130 tys. biegaczy, a impreza na stałe wpisała się do kalendarza biegowego w Polsce.

- Co roku organizacja ORLEN Warsaw Marathon, to dla nas duże wyzwanie, ponieważ zależy nam, aby każdy, kto w nim uczestniczy, wspominał wydarzenie jak najlepiej. Zadowolenie uczestników, a przy okazji podnoszenie ich motywacji są dla nas kluczowe. Ogromne zainteresowanie zapisami cieszy i mobilizuje do dalszej wytężonej pracy. Tegoroczne Narodowe Święto Sportu z pewnością nie rozczaruje tych, którzy postanowią wziąć w nim udział. - podkreśla Rafał Pasieka, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu PKN ORLEN.

Po raz kolejny zawodnicy będą mogli zmierzyć się z własnymi siłami na dwóch dystansach - maratońskim i na 10 km. Zeszłoroczne trasy obu biegów zostały ocenione bardzo dobrze przez uczestników, dlatego w tym roku nie zostały zmienione. Są bardzo szybkie i komfortowe - optymalne do bicia życiowych rekordów.

Podczas ORLEN Warsaw Marathon odbędą się również 87. PZLA Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Maratonie, podczas których tytułu najszybszego Polaka będzie bronił ubiegłoroczny zwycięzca Artur Kozłowski.

Wzorem lat poprzednich start królewskiego dystansu i biegu na 10 km odbędzie się równocześnie. Wszyscy zawodnicy rozpoczną swoje zmagania o godzinie 9:00 na Wybrzeżu Szczecińskim, z którego maratończycy skierują się na północ, a uczestnicy biegu OSHEE 10 km na południe. Trasa maratonu przebiegać będzie przez pięć dzielnic Warszawy: Śródmieście, Mokotów, Ursynów, Wilanów i Pragę. Bieg OSHEE 10 km w całości wytyczony jest po prawobrzeżnej Warszawie i przebiegać będzie m.in. przez Gocław i Saską Kępę. Meta obu biegów niezmiennie będzie usytuowana na błoniach Stadionu PGE. Narodowy.

Trasa zostanie przystosowana także do startu zawodników na wózkach typu handbike, którzy pokonają dystans półmaratoński i zakończą swoje zmagania w dzielnicy Ursynów, na ul. Relaksowej.

Miasteczko Biegaczy

Na potrzeby biegaczy, ale również kibiców, na błoniach Stadionu PGE Narodowy powstanie od podstaw wyjątkowe Miasteczko Biegaczy. To na jego terenie znajdować się będą Biura Zawodów obu biegów, meta, depozyty, szatnie, masaże oraz strefy żywieniowe, w tym strefa Pasta Party. W hali Biura Zawodów odbędą się targi Expo, podczas których swoje produkty zaprezentują firmy związane ze sportem, zdrowym trybem życia i aktywnością fizyczną. Strefa targów jest niebiletowana i dostępna dla wszystkich. Godziny otwarcia targów:

20 kwietnia (czwartek) - 14:00-20:00

21 kwietnia (piątek) - 10:00-21:00

22 kwietnia (sobota) - 09:00-21:00

23 kwietnia (niedziela) - 09:00-16:00

Biegnij i pomagaj

Tegorocznej edycji ORLEN Warsaw Marathon będzie towarzyszyć akcja charytatywna "Dar Serca dla..." organizowana przez PKN ORLEN i Fundację ORLEN - DAR SERCA. W jej ramach organizacje pozarządowe powalczą o wsparcie finansowe w łącznej kwocie 100 tys. złotych. Zostanie ona rozdzielona pomiędzy 10 z nich, które na mecie biegu maratońskiego oraz biegu OSHEE 10 km zbiorą najliczniejsze drużyny.

Program ORLEN Warsaw Marathon

08:45 Start zawodników kategorii handbike

09:00 Start biegu maratońskiego i start Biegu OSHEE 10 km

09:29 Finisz elity Biegu OSHEE 10 km

10:05 Dekoracje zwycięzców Biegu OSHEE 10 km

11:08 - 11:10 Finisz pierwszego mężczyzny w biegu maratońskim

11.28 - 11.35 Finisz pierwszej kobiety w biegu maratońskim

12:30 Dekoracje zwycięzców ORLEN Warsaw Marathon, w kategoriach: OPEN Kobiet, OPEN Mężczyzn, 87. Mistrzostwach Polski Mężczyzn w Maratonie

12:45 - 13:30 Kulminacja biegaczy maratonu

13:30 Dekoracje zwycięzców kategorii handbike

15:00 Zakończenie imprezy