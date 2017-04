Orlen Warsaw Marathon. Mistrzem Polski Artur Kozłowski, wygrał Kenijczyk Felix Kimutai

Bezapelacyjnym zwycięstwem Kenijczyka Feliksa Kimutaia z czasem 2:10:34 zakończyła się piąta edycja Orlen Warsaw Marathon. Tytuł mistrza Polski na królewskim dystansie w stolicy obronił Artur Kozłowski (2:12:38), zawodnik Sanprobi Sport&Active Team, który w całym maratonie stanął na trzecim stopniu podium. Wśród kobiet wygrała Białorusinka Nastassia Iwanowa (2:28:42).

Zdjęcie Trwa Orlen Warsaw Marathon /Fot. Michał Białoński /

Dokładnie o godz. 9:00, po strzale z pistoletu startowego Anity Włodarczyk, wyruszył kolorowy, kilkunastotysięczny tłum maratończyków i niewiele od niego mniejszy zawodników i zawodniczek biegu Oshee 10 km. Największą uwagę przykuwały oczywiście mistrzostwa tak zaczęły się mistrzostwa Polski w maratonie - Orlen Warsaw Marathon & Games.

Reklama

- Jest wspaniale, kilkanaście tysięcy biegaczy. Nie wiem jak z wiatrem, ale temperatura jest optymalna do bicia rekordów - cieszył się urodzony biega minister sportu - Witold Bańka.

W elicie znalazł się ubiegłoroczny mistrz Polski Artur Kozłowski, który zadeklarował chęć bicia ubiegłorocznego czasu - 2:11.54. Rekord trasy warszawskiego maratonu pobił trzy lata temu Etiopczyk Tola Tadese - 2:06.55.



Przez pierwsze 10 km na czele utrzymywała się grupa 11 biegaczy , napędzana przez pięciu Kenijczyków, dwóch Etiopczyków, zawodnika z RPA. Prowadził Kenijczyk Gitia Baaru (30:54). W czołówce był Artur Kozłowski z czasem 30:55, a drugi spośród Polaków - Daniel Żochowski po 10 km miał 11 sekund straty do lidera.

Po 15 km na czele był Etiopczyk Abdi Fufa (45:57), ale czołówka zmniejszyła się zaledwie do 10 osób i był w niej Kozłowski. Żochowski miał kontakt wzrokowy z liderami, tracił do niech tylko osiem sekund.

Kozłowski biegł bardzo mądrze - trzymał się tuż za plecami roślejszych od niego Kenijczyków: Aleksa Saekwao, Feliksa Keny'ego i Josphata Leitinga. Półmetek Saekwo osiągnął w 1:04.31. Kozłowski był o dwie sekundy za nim.



Siedmiu Afrykańczyków i jedynego Polaka dotrzymującego im kroku próbował gonić Ukrainiec - Dmytro Baranowskij. Żochowski stracił kontakt z czołówką po 20 km.

Po 28 km prowadził Kenijczyk Leting z czasem 1:26.30. Kozłowski był tuż za nim, w grupie siedmiu prowadzących biegaczy, do których Baranowskij tracił już ponad pół minuty.



Na 29. kilometrze ucieczkę rozpoczął Leting, ale szybko go dopadli. Po 30 km prowadził Leting z czasem 1:32.28, ale razem z nim biegła czwórka - jego rodacy Saekwo, Feliks Kimutai, Etiopczyk Abdi Fufa i Kozłowski. Trójka Kenijczyków próbowała szachować Polaka, by go zgubić. Na 31. km rozbiegli się na boki, przyspieszyli, by Artur nie wiedział, za którym z nich podążyć. Po 33 km ta sztuka udała się Afrykanom - Kozłowski tracił do nich kilkadziesiąt metrów.



Po 35 km afrykański tercet - Felix Kimutai, Alex Saekwo i Abdi Fufa miał już bezpieczną przewagę. 35 km pokonali w 1:48:07. Kozłowski tracił do nich 43 sekundy. Musiał sam walczyć z trudami trasy. Nad piątym Kenijczykiem - Baaru miał minutę i 38 sekund przewagi.

Współpraca Afrykańczyków zakończyła się na 38. kilometrze. Wówczas zaatakował Kimutai i zyskał łatwo kilkadziesiąt metrów przewagi nad Saekwo i Fufą. Po 40 km Kimitau miał 38 sekund przewagi nad Saekwo.



Wśród kobiet prowadziła Białorusinka Nina Sawina, która po 30 km miała czas 1:32:32 i przewagę 12 sekund nad Kenijką Violą Yator i 13 sekund nad naszą Izabelą Trzaskalską.

Ostatnie kilometry bezapelacyjnie należały do Kimutaia, który zaimponował żelaznymi płucami i stalowymi mięśniami. Kenijczyk niezagrożony kontrolował prowadzenie, ale nie zdołał poprawić genialnego rekordu z 2014 roku. Czas zwycięzcy wyniósł 2:10:34 i był lepszy od ubiegłorocznego rezultatu Artura Kozłowskiego.



Nas najbardziej cieszy, że Kozłowski stanął na wysokości zadania. Zawodnik Sanprobi Sport&Active Team nie tylko obronił tytuł mistrza Polski, ale przede wszystkim w kategorii open zajął trzecie miejsce w całym maratonie. - Dzięki wszystkim. Bez was to nie byłoby takie łatwe - powiedział na mecie najlepszy zawodnik w kraju. Na metę wbiegł z czasem 2:12:38. To słabszy wynik od ubiegłorocznego, gdy Kozłowski z wynikiem 2:11:54 triumfował w całym Orlen Warsaw Marathon.



Zwycięzcę i Polaka rozdzielił drugi z Kenijczyków Alex Saekwo (2:12:01). Kolejni "Biało-czerwoni": Przemysław Dąbrowski, Andrzej Witek i Grzegorz Gronostaj uplasowali się na lokatach 9-11. Dwaj pierwsi, razem z Kozłowski, staną na podium mistrzostw Polski 2017.

W rywalizacji kobiet najlepsza okazała się Białorusinka Nastassia Iwanowa (2:28:42), a za jej plecami ze stratą ponad jednej minuty uplasowała się nasza zawodniczka Izabela Trzaskalska (2:29:55).





Bieg Oshee 10 km

Tymczasem bieg Oshee 10 km wygrał Ukrainice Dmytro Łaszyn czasem 29:02. Dosłownie na ostatnich metrach wyprzedził Kenijczyków - Joela Mwangiego i Dominica Musyimiego.

Wśród kobiet triumfowała Białorusinka Swietłana Kudelisz (33:12), a druga była Polka Katarzyna Kowalska - 33:20.

Czołówka biegu Oshee 10 km:

1. Dmytro Łaszyn (Ukraina) - 29:02

2. Joel Mwangi (Kenia) - 29:02

3. Dominic Musyimi (Kenia) - 29:03

4. Abel Rop (Kenia) - 29:05

5. Szymon Kulka (Polska) - 29:12

Kobiety:

1. Swietłana Kudelisz (Białoruś) - 33:12

2. Katarzyna Kowalska (Polska) - 33:20

3. Helen Musyoka - 33:53

3. Natalia Batrak (Ukraina) - 34:03



Z Warszawy Michał Białoński