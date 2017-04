Orlen Warsaw Marathon. Dobry biegacz to odpowiedzialny biegacz

Już za kilka dni tysiące biegaczy wezmą udział w piątej edycji ORLEN Warsaw Marathon. W ramach Narodowego Święta Sportu pobiegną w najszybszym maratonie w Polsce i biegu OSHEE 10 km. Dla wielu będzie to ukoronowanie wielomiesięcznych przygotowań, dla innych dobra sportowa zabawa. Niezależnie od postawionych sobie celów, najważniejsze jest, aby wszyscy uczestnicy dotarli bezpiecznie i bez kontuzji do mety.

Zdjęcie Orlen Warsaw Marathon /

Bieganie to niewątpliwie aktywność, która przynosi wiele korzyści oraz poprawia stan organizmu i samopoczucie. Dlatego coraz więcej osób zaczyna trenować, cieszyć się bieganiem i odczuwać pozytywne skutki płynące z tej aktywności. Należy jednak pamiętać, że bieganie, a szczególnie start w zawodach, jest dużym obciążeniem zarówno dla układu krążeniowo-oddechowego, jak i kostno-szkieletowego. Właściwe przygotowanie oraz wsłuchiwanie się w swój organizm pozwolą cieszyć się dobrymi wynikami oraz zminimalizować ryzyko kontuzji.

Reklama

Mateusz Jenda, trener przygotowania motorycznego z Carolina Medical Center radzi, by przed zawodami zrobić swoisty rachunek sumienia i zadać sobie pytanie: - Czy jesteśmy gotowi do takiego wysiłku? Czy zrobiliśmy wszystko, aby przygotować się do ukończenia maratonu i czy znamy możliwości naszego organizmu? Ważne jest mądre zaplanowanie drogi do osiągnięcia celu.

Okres przygotowań, niezależnie od poziomu zaawansowania, powinniśmy zacząć od kontaktu z lekarzem, który przeprowadzi z nami wywiad i w zależności od potrzeb, zleci EKG, morfologię lub inne badania, aby wyeliminować przeciwwskazania do biegania. Warto też, szczególnie na początku naszej przygody z bieganiem, poddać się badaniom stabilograficznym (ocena stabilności postawy ciała) oraz analizie wideo biegu na bieżni. Pozwoli nam to sprawdzić i zidentyfikować miejsca narażone na przeciążenia. Wykryte odchylenia od normy będziemy mogli wyeliminować odpowiednim treningiem uzupełniającym, wzmacniając mięśnie głębokie i zwiększając siłę mięśniową.

- Oprócz regularnego i wszechstronnego treningu, warto wpleść w swój plan odnowę biologiczną - masaże, krioterapię czy wizytę u fizjoterapeuty. To, co istotnie może wpłynąć na naszą wydolność, to również przestrzeganie odpowiedniej diety. Odpowiednie przygotowanie to nie tylko kolejne kilometry wybiegane na treningach - podsumowuje Mateusz Jenda.

Nie zapomnijmy o podstawowych zasadach tuż przed zawodami. Ostatnie dni to czas odpoczynku dla mięśni. Dajmy im trochę luzu, poświęcając więcej czasu na regenerację. I wydawałoby się - rzecz oczywista, ale bardzo często pomijana w pośpiechu i emocjach towarzyszących startowi - zróbcie sumienną rozgrzewkę, skupiając się przede wszystkim na dolnych partiach ciała. Pozwoli to Wam z uśmiechem, a na pewno z mniejszym bólem cieszyć się z Narodowego Święta Biegania.

Zdjęcie Orlen Warsaw Marathon /

A jak biegać bezpiecznie i unikać kontuzji, doradzą biegaczom fizjoterapeuci i trenerzy przygotowania motorycznego z Carolina Medical Center. Klinika już po raz kolejny jest partnerem medycznym ORLEN Warsaw Marathon i będzie wspierać uczestników na błoniach Stadionu PGE Narodowy - w strefie masażu (23 kwietnia) oraz w strefie EXPO (20-22 kwietnia), gdzie będzie można przeprowadzić bezpłatne badania i konsultacje.

Dbając o pełen komfort i bezpieczeństwo biegaczy, wzorem lat poprzednich specjalnie dla biegaczy, ale również dla kibiców przygotowana została bezpłatna aplikacja mobilna w ramach platformy Going. Oprócz wszystkich najważniejszych informacji dotyczących imprezy aplikacja zawiera przycisk SOS umożliwiający wezwanie pomocy medycznej w nagłych przypadkach w dniu biegu.

Poza funkcją SOS w aplikacji Going. zawodnicy biegnący na dystansie maratońskim lub w biegu OSHEE 10 km mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanego na dzień biegu telefonu alarmowego 510 215 215, który będzie aktywny tylko w niedzielę 23 kwietnia.

Jeśli poczułeś się gorzej, brakuje Ci oddechu albo serce bije wyjątkowo szybko, wezwij lub poproś o pomoc służby medyczne na trasie. Jeśli widzisz niebezpieczną sytuację u innego biegacza, zatrzymaj się i skorzystaj z telefonu alarmowego lub aplikacji. Start w zawodach na pewno jest ważny, ale zdrowie Twoje i innych biegaczy jest ważniejsze. Dobry biegacz to odpowiedzialny biegacz. Powodzenia.

***

ORLEN Warsaw Marathon to największa impreza biegowa w Polsce. W czterech edycjach wydarzenia wzięło udział ponad 130 tys. biegaczy, a impreza na stałe zapisała się na biegowej mapie Polski. Narodowe Święto Biegania zadebiutowało w 2013 r. Co roku biegacze mają szansę zmierzyć się z własnymi siłami na dwóch dystansach - maratońskim oraz na 10 km. W ramach ORLEN Warsaw Marathon organizowane są również Mistrzostwa Polski w Maratonie Mężczyzn, a pula nagród pieniężnych porównywalna jest z czołowymi imprezami biegowymi w Europie.

ORLEN Warsaw Marathon to nie tylko frekwencyjny sukces i uznanie biegaczy. W 2016 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) przyznało biegowi na dystansie 42,195 km wyróżnienie IAAF Silver Label, doceniając wysoki poziom sportowy i organizacyjny maratonu.