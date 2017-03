Orlen Warsaw Marathon, czyli "Dar Serca dla..."

Podczas tegorocznego Orlen Warsaw Marathon biegacze będą mogli sprawdzić nie tylko sportową formę, lecz także pobiec dla innych. Największej i najszybszej imprezie biegowej w Polsce towarzyszyć będzie akcja charytatywna „Dar Serca dla…” organizowana przez PKN Orlen i Fundację Orlen - Dar Serca, w której do podziału jest 100 tysięcy złotych.

Zdjęcie Orlen Warsaw Marathon w ubiegłym roku /Kuba Atys /

Do 5 kwietnia 2017 r. organizacje pożytku publicznego z całej Polski mogą zgłaszać się do akcji charytatywnej "Dar Serca dla..." określając jeden cel, który ich zdaniem wymaga wsparcia. O wysokości dofinansowania dla organizacji zakwalifikowanych do projektu zadecyduje liczba zawodników, którzy zadeklarują pomoc dla wybranego celu, a następnie ukończą maraton lub bieg OSHEE 10 km.

Reklama

Dziesięć organizacji, dla których pobiegnie najwięcej biegaczy, otrzyma do podziału 100 tys. zł na realizację wskazanych wcześniej celów.

W akcji mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy Orlen Warsaw Marathon i biegu Oshee 10 km. Wystarczy wybrać jeden cel powiązany z organizacją, stając się częścią jednej drużyny. Pełna lista podmiotów pożytku publicznego zakwalifikowanych do projektu zostanie ogłoszona 7 kwietnia br. na stronie www.orlenmarathon.pl.

Biegacze już zarejestrowani będą mogli zgłosić poparcie edytując swój panel zawodnika na stronie wydarzenia. Osoby, które dopiero planują dokonanie zgłoszenia na jeden z biegów, będą mogły wybrać swoją drużynę w trakcie rejestracji na stronie internetowej www.orlenmarathon.pl lub podczas zapisów bezpośrednio w biurze zawodów.

Udział w projekcie "Dar serca dla..." jest dobrowolny i nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Więcej informacji na www.orlenmarathon.pl, w zakładce OWM POMAGA.