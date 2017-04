ORLEN Warsaw Games - Warszawa sportem żyje

Tysiące uczestników z Warszawy i z całej Polski spragnionych sportu, muzyki i dobrej zabawy przyciągnęła impreza ORLEN Warsaw Games, której pierwsza edycja odbyła się w sobotę w warszawskim parku Agrykola.

Uczestnicy rodzinnego pikniku mieli okazję sprawdzić się w popularnych, a także bardziej oryginalnych dyscyplinach sportowych, wystartować w Marszobiegu BiegamBoLubię, spotkać mistrzów olimpijskich i bawić się w rytm hitów gwiazd polskiej muzyki.

ORLEN Warsaw Games to zupełnie nowe i wyjątkowe wydarzenie, które było swoistą rozgrzewką przed niedzielnymi zmaganiami biegaczy podczas ORLEN Warsaw Marathon. Zmienna kwietniowa pogoda nie odstraszyła warszawiaków, którzy pokazali, że miasto żyje sportem i aktywnością fizyczną.

Podczas pikniku każdy mógł znaleźć coś dla siebie i odkryć sportową pasję w jednej z wielu dedykowanych stref. Dla najmłodszych przygotowano animacje, dmuchańce i eurobangee. Nieco starsi mogli zaszaleć w parku linowym, strefie PlayStation oraz spróbować wielu odmian aktywności fizycznej takich jak crossfit, streetball, longboard, skatepark czy freestyle football. To wszystko pod okiem najlepszych sportowców, członków Grupy Sportowej ORLEN, między innymi Anity Włodarczyk, Piotra Małachowskiego, Marii Andrejczyk czy Oktawii Nowackiej oraz siatkarzy Macieja Olenderka, Waldemara Świrydowicza i Pawła Zagumnego, którzy prowadzili Lekcje WF-u z Mistrzem.

Dużym zainteresowaniem cieszył się organizowany wspólnie z Programem Trzecim Polskiego Radia Marszobieg BiegamBoLubię. Limit 3333 uczestników został bardzo szybko wyczerpany a na trasie wiodącej przez Łazienki Królewskie pojawiło się wielu miłośników ruchu.

Dopełnieniem atrakcji sportowych były występy gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. Na scenie głównej, usytuowanej u podnóża Zamku Ujazdowskiego muzyczną rozgrzewkę "przeprowadził" Jacek Mezo Mejer, prezentując utwory z najnowszej płyty "Życiówka". Po nim wystąpiły gwiazdy młodego pokolenia Sarsa oraz Natalia Nykiel. Imprezę zakończył występ zespołu Varius Manx & Kasia Stankiewicz, którzy zabrali uczestników pikniku we wspólną muzyczną podróż.

- Impreza ORLEN Warsaw Games pokazała, że tego typu wydarzenia cieszą się dużym zainteresowaniem, a sport jest dla wszystkich. Cieszymy się, że rozszerzyliśmy formułę Narodowego Święta Sportu i mogliśmy dostarczyć mieszkańcom Warszawy wyjątkowych sportowych i muzycznych emocji w gronie najbliższych - mówi Rafał Pasieka, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu PKN ORLEN.

ORLEN Warsaw Games pokazał, że Warszawa jest pełna sportowej energii. Było to prawdziwe święto sportu i zabawy, które okazały się najlepszą rozgrzewką przed niedzielnym ORLEN Warsaw Marathon. Kibicujmy i trzymajmy kciuki za biegaczy, startujących w niedzielę.

ORLEN Warsaw Games to niespotykane w skali kraju wydarzenie sportowe, w którym uczestniczyć mógł każdy, bez względu na wiek i poziom swojej aktywności sportowej. Unikalne atrakcje powiązane z najbardziej popularnymi dyscyplinami sportu w Polsce pozwoliły przybliżyć uczestnikom zasady obowiązujące w poszczególnych konkurencjach i sprawdzić swoje predyspozycje do ich uprawiania. To wszystko pod czujnym okiem mistrzów olimpijskich, członków Grupy Sportowej ORLEN.

ORLEN Warsaw Marathon to największa impreza biegowa w Polsce. W czterech edycjach wydarzenia wzięło udział ponad 130 tys. biegaczy, a impreza na stałe zapisała się na biegowej mapie Polski. Narodowe Święto Biegania zadebiutowało w 2013 r. Co roku biegacze mają szansę zmierzyć się z własnymi siłami na dwóch dystansach - maratońskim oraz na 10 km. W ramach ORLEN Warsaw Marathon organizowane są również Mistrzostwa Polski w Maratonie Mężczyzn, a pula nagród pieniężnych porównywalna jest z czołowymi imprezami biegowymi w Europie.

ORLEN Warsaw Marathon to nie tylko frekwencyjny sukces i uznanie biegaczy. W 2016 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) przyznało biegowi na dystansie 42,195 km wyróżnienie IAAF Silver Label, doceniając wysoki poziom sportowy i organizacyjny maratonu.