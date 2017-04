Muzyczne gwiazdy zagrają na Orlen Warsaw Games

Już 22 kwietnia odbędzie się ORLEN Warsaw Games, czyli otwarty dla wszystkich rodzinny piknik, pełny aktywnej zabawy i zdrowej rywalizacji. Oprócz sportowych wyzwań i spotkań z mistrzami olimpijskimi wydarzeniu towarzyszyć będą koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej. Dobór artystów, którzy wystąpią na specjalnie wybudowanej scenie u podnóża Zamku Ujazdowskiego, nie jest przypadkowy. W końcu będzie to Narodowe Święto Sportu.

Zdjęcie Varius Manx & Kasia Stankiewicz /

Na imprezie towarzyszącej Orlen Warsaw Marathon nie mogło zabraknąć Jacka Mezo Mejera, na co dzień szybkiego biegacza amatora z rekordem życiowym w maratonie na poziomie 2 godzin i 48 minut. Artysta nie ukrywa, że sport jest istotny w jego życiu i ma niebagatelny wpływ na jego twórczość. "Obecnie bieganie stało się dla mnie równie ważne jak muzyka. Pokazuje to moja najnowsza płyta "Życiówka", na której połowa piosenek dotyczy biegania, sportu i motywacji" - powiedział. Podczas Orlen Warsaw Games na pewno usłyszymy kilka najnowszych utworów, w których Mezo doskonale łączy pop z hip-hopem.



Reklama

Kolejną gwiazdą będzie Sarsa, znana z telewizyjnych talent shows wszechstronna artystka młodego pokolenia, kompozytorka, autorka tekstów, która gra na instrumentach klawiszowych oraz ukulele. "Aktywność fizyczna jest bardzo ważna i wpływa na wszystkie inne sfery naszego życia: na umysł, emocje, ogólny dobrostan w organizmie. Dodatkowo jest to szansa poznania nowych przyjaciół" - takimi słowami artystka zachęca najmłodszych do przygody ze sportem.



Natalia Nykiel to młoda artystka, która na muzyczny rynek weszła naprawdę mocnym krokiem. Charakterystyczny wizerunek, intrygujące teksty oraz niebanalne kompozycje muzyczne sprawiają, że Natalia Nykiel to obecnie najgorętsze nazwisko na polskiej scenie muzycznej. Mimo nieregularnego trybu życia pamięta, aby dbać o kondycję. Regularnie pływa i jeździ na rowerze.



Na koniec imprezy wystąpi legendarny zespół Varius Manx & Kasia Stankiewicz. Razem zabiorą uczestników pikniku na wspólną muzyczną podróż po piosenkach, które przez wiele lat okupowały pierwsze miejsca wszystkich polskich list przebojów. Jak podkreśla Kasia, nie wyobraża sobie życia bez sportu: "Uwielbiam wszelkie aktywności, które angażują nie tylko ciało, ale także mózg, a ćwiczenia ze stepem są jednymi z moich ulubionych."



Orlen Warsaw Games odbędzie się w sobotę się 22 kwietnia 2017 roku na terenach warszawskiej Agrykoli. Zapraszamy od godziny 11.00. Wstęp wolny. Szczegółowy program poniżej. Więcej informacji na www.orlenmarathon.pl



Program Orlen Warsaw Games:

11:00 Otwarcie Orlen Warsaw Games

13:00 Pokaz Slam Dunk Rafała Lipka Lipińskiego (streetBall)

14:00 Pokazowy trening kadry Polski ultimate (frisbee)

14:05 Koncert Mezo

14:30 Otwarcie strefy lekkoatletycznej

15:00 Koncert Sarsy

16:00 Marszobieg BiegamBoLubię

16:30 Fighty NoLimit Duel League (zawody crossfit)

17:00 Koncert Natalii Nykiel

18:00 Koncert Varius Manx & Kasi Stankiewicz

19:00 Zakończenie Orlen Warsaw Games

Zdjęcie Piknik sportowy Orlen Warsaw Games /