Apel organizatorów Orlen Warsaw Marathon do biegaczy

23 kwietnia odbędzie się piąta edycja Orlen Warsaw Marathonu, największej biegowej imprezy w Polsce.

Zdjęcie Orlen Warsaw Marathon /Informacja prasowa

Ze względu na zbliżający się start organizatorzy wystosowali specjalny apel do biegaczy.

Reklama

"Drodzy Biegacze,

Z uwagi na bezpieczeństwo Waszych danych w sieci, jak wiele innych instytucji i serwisów, my również chcielibyśmy Was prosić o zmianę haseł do swoich profili. Hasła niektórych z Państwa nie były zmieniane od kilku edycji ORLEN Warsaw Marathon - rekomendujemy więc takie działanie, mając na względzie ogólne bezpieczeństwo danych i nas wszystkich.

Nadmieniamy, że po 1 maja 2017 r. hasła zostaną automatycznie zresetowane i zostaną Państwo poproszeni przy logowaniu o przejście procedury "Odzyskaj hasło".

Z pozdrowieniami,

Zespół ORLEN Warsaw Marathon"